Το κρανίο ενός κολοσσιαίου θαλάσσιου… τέρατος έχει ανασυρθεί από τους βράχους της ακτής Τζουράσικ, του Ντόρσετ. Ανήκει σε έναν πλειόσαυρο, ένα άγριο θαλάσσιο ερπετό που τρομοκρατούσε τους ωκεανούς πριν από περίπου 150 εκατ. χρόνια.

Το απολίθωμα μήκους 2 μέτρων είναι ένα από τα πληρέστερα δείγματα του είδους του που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ και δίνει νέες πληροφορίες για αυτό το αρχαίο αρπακτικό. Το κρανίο θα παρουσιαστεί σε ειδική εκπομπή του David Attenborough, στο BBC One την Πρωτοχρονιά.

Οι πλειόσαυροι ήταν γιγαντιαία θαλάσσια ερπετά που κυριαρχούσαν στα βάθη των ωκεανών. Κολυμπούσαν με τη βοήθεια τεράστιων πτερυγίων- είχαν δύο στο εμπρόσθιο μέρος του σώματός τους και δύο στο οπίσθιο, με αποτέλεσμα να αποκτούν μεγάλη επιτάχυνση όταν επιτίθεντο στα θύματά τους. Το επίμηκες κεφάλι τους είχε σαγόνια με δόντια που μπορούσαν να θρυμματίζουν κόκαλα με ευκολία, πολύ μεγαλύτερη ακόμη και από εκείνη του περίφημου τυραννόσαυρου Ρεξ.

«Ουάου!», ακούγονται να λένε κάποιοι καθώς το σεντόνι που καλύπτει το απολίθωμα τραβιέται προς τα πίσω και το κρανίο αποκαλύπτεται για πρώτη φορά. Είναι αμέσως φανερό ότι αυτός ο πλειόσαυρος είναι τεράστιος και όμορφα διατηρημένος.

«Δεν υπάρχει πουθενά αλλού ένα δείγμα που να μπορεί να συγκριθεί με αυτό», πιστεύει ο παλαιοντολόγος Steve Etches. «Είναι ένα από τα καλύτερα απολιθώματα που έχω δουλέψει ποτέ», λέει στο BBC News.

Pliosaur discovery: Huge sea monster emerges from Dorset cliffs https://t.co/AHxdRWNZHM — BBC News (World) (@BBCWorld) December 10, 2023

«Η κάτω γνάθος και το άνω κρανίο είναι ενωμένα μεταξύ τους, όπως θα ήταν στη ζωή. Παγκοσμίως, δεν υπάρχουν, σχεδόν, καθόλου δείγματα που να έχουν βρεθεί σε αυτό το επίπεδο λεπτομέρειας. Και αν βρεθούν, πολλά κομμάτια λείπουν, ενώ αυτό, αν και είναι ελαφρώς παραμορφωμένο, έχει όλα τα οστά».

Το κρανίο είναι μακρύτερο από το ύψος των περισσότερων ανθρώπων. Δεν μπορεί κανείς να μην εστιάσει την προσοχή του, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, στα 130 δόντια του, ειδικά αυτά στο μπροστινό μέρος. Μακριά και κοφτερά σαν ξυράφι, μπορούσαν να σκοτώσουν με ένα δάγκωμα. Το πίσω μέρος κάθε δοντιού είναι σημαδεμένο με λεπτές ραβδώσεις. Αυτές θα βοηθούσαν το θηρίο να τρυπήσει τη σάρκα και στη συνέχεια να βγάλει γρήγορα τους κυνόδοντές του που έμοιαζαν με στιλέτο, έτοιμοι για μια γρήγορη δεύτερη επίθεση.

«Το θαλάσσιο ερπετό θα ήταν τόσο ογκώδες που νομίζω ότι θα μπορούσε να θηρεύσει αποτελεσματικά οτιδήποτε είχε την ατυχία να βρεθεί μπροστά του», λέει ο Δρ Andre Rowe από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ. Και προσθέτει: «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ήταν κάτι σαν ένας υποβρύχιος T. Rex».

*Πηγή φωτογραφιών BBC News

Πηγή: skai.gr

