Απολίθωμα αποκαλύπτει το τελευταίο γεύμα ενός νεαρού τυραννόσαυρου!

Η εύρεση οστών δεινοσαύρων είναι λόγος γιορτής για την παλαιοντολογία, αλλά όταν ένα απολίθωμα είναι τόσο καλά διατηρημένο ώστε να περιλαμβάνει τα υπολείμματα του τελευταίου γεύματός του, είναι ακόμη πιο εκπληκτικό.

Αυτό το ορόσημο συνέβη στο Dinosaur Provincial Park στην Αλμπέρτα του Καναδά το 2019, όταν μια ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι έπεσε πάνω σε έναν Gorgosaurus libratus πριν από περίπου 75 εκατομμύρια χρόνια, ο οποίος ήταν μεταξύ πέντε και επτά ετών όταν πέθανε, με τα πίσω πόδια δύο μικρών δεινοσαύρων στο στομάχι του.

Μετά από χρόνια έρευνας για να προσδιορίσουν την ηλικία και το είδος αυτών των μικρών δεινοσαύρων, οι επιστήμονες δημοσίευσαν τα αποτελέσματά τους αυτή την Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου, στο περιοδικό «Science», επιβεβαιώνοντας τη θεωρία ότι οι νεαροί τυραννόσαυροι - η οικογένεια των δεινοσαύρων στην οποία ανήκει ο τρομακτικός τυραννόσαυρος Ρεξ του Jurassic Park - κυνηγούσαν νεαρά θηράματα, εστιάζοντας σε ζώα που μπορούσαν να εξοντώσουν μόνοι τους.

🗞️Fossil of a teenage Tyrannosaurid discovered complete with last meal



The Gorgosaurus find in Canada reveals what these large predators fed on



Read more 👇 https://t.co/zG62FGruzD — El País English Edition (@elpaisinenglish) December 9, 2023

Ο επικεφαλής συγγραφέας της έρευνας, ο Καναδός παλαιοντολόγος, François Therrien, και οι συνάδελφοί του είχαν μια μοναδική ευκαιρία. Η ομάδα ανακάλυψε το απολίθωμά του μέσα σε ένα στρώμα πετρώματος που μοιάζει με αρχαίο κανάλι ποταμού. Ο Therrien εξηγεί ότι τα οστά δεινοσαύρων είναι πιθανό να βρεθούν σε τέτοιου είδους περιβάλλοντα, καθώς τα ποτάμια μεταφέρουν πολλά ιζήματα και θάβουν γρήγορα τα λείψανα, βοηθώντας στη διατήρησή τους. Ωστόσο, είναι ασυνήθιστο να είναι τόσο εξαιρετικά διατηρημένα.

Οι τυραννόσαυροι είναι μια οικογένεια σαρκοφάγων που κυριαρχούσαν στη σημερινή Ασία και τη Βόρεια Αμερική μέχρι πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια, προς το τέλος της Κρητιδικής περιόδου. Θεωρούνται τα μεγαλύτερα αρπακτικά που υπήρξαν ποτέ, με το μεγαλύτερο που βρέθηκε να έχει μήκος σχεδόν 13 μέτρα και βάρος σχεδόν 10 τόνους. Τα νεότερα ήταν λεπτά, με στενά κρανία, δόντια σαν ξυράφια και μακριά, λεπτά πίσω άκρα. Τα ενήλικα, από την άλλη πλευρά, είχαν τεράστια κρανία και μεγάλα, ικανά να συνθλίβουν τη λεία τους. Στόχος της ερευνητικής ομάδας είναι να αποκτηθούν περισσότερα δεδομένα και να διερευνηθούν η συμπεριφορά, η οικολογία και οι διατροφικές συνήθειες των τυραννόσαυρων.

Πηγή: skai.gr

