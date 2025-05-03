Σοκαριστικό περιστατικό με πελαργό που εστάλη για περίθαλψη το Δασαρχείο Τρικάλων γνωστοποίησε ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση, το πουλί ήταν αδύνατο και έφερε έναν όγκο στο λαιμό.

Ακολούθησαν οι απαραίτητες εξετάσεις και αποκαλύφθηκε ότι τελικά δεν ήταν όγκος αλλά μια μεγάλη ποσότητα λάστιχων.

«Το πουλί ήταν αδύνατο και μας παραξένεψε ένας όγκος που υπήρχε στον λαιμό του. Με το ενδοσκόπιο είδαμε μια περίεργη μάζα και τραβήξαμε ένα λάστιχο!

Αμέσως το ζώο ετοιμάστηκε για χειρουργείο και αφαιρέθηκε από τον οισοφάγο του μια πολύ μεγάλη ποσότητα λάστιχων, που είχαν ένα χαρακτηριστικό σχήμα σαν αγκυρούλα κάθε τόσο. Με μια αναζήτηση στο διαδίκτυο καταλήξαμε ότι πρόκειται για λάστιχα δεσίματος κλαριών.

Το πουλί είναι καλά και πλέον τρώει. Αλλά για άλλη μια φορά καταδεικνύεται πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι η απόρριψη σκουπιδιών και διαφόρων άχρηστων υλικών στη φύση, ο καημένος ο πελαργός ίσως νόμισε ότι ήταν σκουλήκια και τα έφαγε... Σχοινιά, πλαστικά διάφορα, δίχτυα, λάστιχα, σακούλες, κόλλες, μπογιές, λάδια, παγίδες καθημερινές για τα άγρια ζώα στήνουμε, πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε επί τέλους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.