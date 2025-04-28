ΕΕ: Πάνω από 65 εκατ. ευρώ σε κονδύλια θα διατεθούν για νέες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων στην περιοχή της Πελοποννήσου

Για να σταματήσει η παράνομη ταφή απορριμμάτων και να βελτιωθεί η προστασία του περιβάλλοντος, 65 εκατ. ευρώ από τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής θα διατεθούν για να αναβαθμιστούν οι εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την καταβολή αυτού του ποσού.

Τρία κέντρα ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, στις περιφέρειες της Αρκαδίας, της Μεσσηνίας και της Λακωνίας, θα ανακτούν ανακυκλώσιμες πρώτες ύλες με μηχανική επεξεργασία και θα παράγουν κομπόστ με βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων. Επιπλέον, δύο σταθμοί μεταφοράς αποβλήτων που κατασκευάστηκαν στην Αργολίδα και στην Κορινθία θα υποστηρίξουν τη λειτουργία των κέντρων ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις Ραφαέλε Φίτο, δήλωσε σχετικά: «Η σύγχρονη διαχείριση των αποβλήτων εξοικονομεί πόρους και μειώνει τόσο τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου όσο και τους κινδύνους για την υγεία για τον πληθυσμό. Χαίρομαι που η πολιτική συνοχής θα στηρίξει την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων στην Πελοπόννησο, καθώς έτσι θα βελτιωθεί η ζωή των πολιτών της με διάφορους συγκεκριμένους τρόπους.»

Οι αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων θα συμβάλουν στη μείωση των κινδύνων για την υγεία, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης και υγειονομικής ταφής της Πελοποννήσου, εναρμονίζοντας την επεξεργασία των αστικών αποβλήτων στην περιοχή με τους κανόνες και τις ορθές πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γιώργος Φελλίδης

