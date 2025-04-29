Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανακοίνωσε σήμερα, στη διάσκεψη «Our Ocean» στο Μπουσάν της Κορέας, χρηματοδότηση ύψους 301.485.000 ευρώ από κονδύλια της ΕΕ για δράσεις στους τομείς της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, της θαλάσσιας ρύπανσης, των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, των ψηφιακών ωκεανών, της βιώσιμης αλιείας, των ωκεανών και της κλιματικής αλλαγής.

Στη φετινή διάσκεψη, που είναι η δέκατη, θα παρουσιαστούν τα επιτεύγματα και οι βέλτιστες πρακτικές όπως προκύπτουν από τις εθελοντικές δεσμεύσεις που ανέλαβε η παγκόσμια κοινότητα των ωκεανών την τελευταία δεκαετία. Στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Ωκεανού», η διάσκεψη θα διερευνήσει το σημείο τομής μεταξύ της τεχνολογίας και της διατήρησης των ωκεανών, δίνοντας έμφαση στους έξι κρίσιμους τομείς που προαναφέρθηκαν.

Η ΕΕ, η οποία στηρίζει εδώ και χρόνια τη διάσκεψη «Our Ocean», παραμένει προσηλωμένη στην προστασία των ωκεανών και στην προώθηση ενός υγιέστερου και πιο βιώσιμου θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Γιώργος Φελλίδης

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.