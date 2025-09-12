Η τεχνητή λίμνη του Μόρνου κατέγραψε τη μικρότερη έκτασή της από το 2014, σύμφωνα με ανάλυση της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και δεδομένα από τον δορυφόρο Sentinel-2.

Συγκεκριμένα, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, η επιφάνεια της λίμνης παρουσίασε αισθητή συρρίκνωση, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα υδάτινων αποθεμάτων στην ευρύτερη περιοχή.

Η πλέον πρόσφατη δορυφορική όψη στις 9 Σεπτεμβρίου 2025 επιβεβαιώνει ότι η έκταση της λίμνης διαμορφώνεται στα 8,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα, καταγράφοντας μείωση από τα 11,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα του Σεπτεμβρίου 2024 και τα 15,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα του 2023, που αποτελεί και τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας.

Παράλληλα, η ποσοτική συρρίκνωση των αποθεμάτων νερού στη λίμνη κινείται σε παρόμοια ποσοστά μείωσης: σύμφωνα με στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, το Σεπτέμβριο του 2024 η λίμνη περιείχε 328 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ενώ έναν χρόνο αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2025, ο όγκος του νερού είχε πέσει στα 193 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του -42%.

Σε συνέχεια αυτών των εξελίξεων, το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ δημιούργησε μια νέα υπηρεσία ενημέρωσης πολιτών, το «Παρατηρητήριο της Τεχνητής Λίμνης Μόρνου» (www.meteo.gr/mornos), με στόχο τη διαρκή παρακολούθηση της κατάστασης της λίμνης και την ενημέρωση του κοινού.

Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα της ΜΕΤΕΟ, κύριο εργαλείο του Παρατηρητηρίου συνιστούν οι δορυφορικές εικόνες της λίμνης, οι οποίες ανανεώνονται ανά δεκαπενθήμερο και επιτρέπουν τη σύγκριση με παλαιότερα δεδομένα.

Παρακολούθηση Βροχοπτώσεων και Χιονοκάλυψης

Η διαρκής ενημέρωση για τις βροχοπτώσεις στην περιοχή επιτυγχάνεται μέσω μετρήσεων από δύο μετεωρολογικούς σταθμούς της ΜΕΤΕΟ: ο ένας βρίσκεται στην κοινότητα Κονιάκου, βόρεια της λεκάνης του Μόρνου, και ο άλλος στο φράγμα του Μόρνου. Αυτά τα δεδομένα θα ανανεώνονται καθημερινά στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου της λίμνης.

«Επισυνάπτονται εικόνες που αποτυπώνουν:

την εξέλιξη της έκτασης της λίμνης τον Σεπτέμβριο 2025 και 2024, σύμφωνα με τον δορυφόρο Sentinel-2,

τη συνολική αθροιστική βροχόπτωση από τις αρχές του 2025 όπως καταγράφηκε στον μετεωρολογικό σταθμό στο Φράγμα Μόρνου,

τη ημερήσια μεταβολή της έκτασης χιονοκάλυψης στη λεκάνη του Μόρνου κατά τη χειμερινή περίοδο 2024–2025 σε σύγκριση με τον μέσο όρο 2005–2024.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

