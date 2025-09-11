Χανιά: Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της έλλειψης νερού

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην αντιπεριφέρεια Χανίων με στόχο τον συντονισμό των αρμοδίων φορέων για την αντιμετώπιση της έλλειψης αρδευτικού νερού στον ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου. Η κατάσταση απειλεί κυρίως τις καλλιέργειες αβοκάντο της περιοχής, ενώ τα άμεσα μέτρα αποσκοπούν τόσο στην κάλυψη των τρεχουσών αναγκών όσο και στη διαχείριση του φαινομένου κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης αρδευτικής περιόδου.

Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Άρης Παπαδογιάννης, στελέχη του Οργανισμού, ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου Απόστολος Βουλγαράκης, η αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΧ Νίκη Αποστολάκη μαζί με τον γενικό διευθυντή Νίκο Γκαζή, καθώς και εκπρόσωποι των παραγωγών. Παρών ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος, ενώ συμμετείχαν στελέχη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και παραγωγοί της περιοχής.

Ενίσχυση συνεργασίας για λύσεις στο πρόβλημα ύδρευσης

Στη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκε η ανάγκη στενότερης συνεργασίας ανάμεσα στους φορείς. Ελήφθη απόφαση για αμοιβαίες υποχωρήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή νερού σε όλους τους χρήστες, με ιδιαίτερη προσοχή στον ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου κι εν όψει του κρίσιμου επόμενου διαστήματος.

Συζητήθηκε, επίσης, η άμεση δρομολόγηση συγκεκριμένων έργων υποδομής μέσω της συνεργασίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης και του ΤΟΕΒ, με στόχο να «αποφευχθούν μελλοντικά τέτοιου είδους προβλήματα», όπως χαρακτηριστικά επισημάνθηκε.

Καθαρισμός της Λίμνης Αγυιάς και προστασία του υδροβιότοπου

Ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής ανακοίνωσε την πρόθεση για άμεση έναρξη πιλοτικού καθαρισμού μέρους των φερτών υλικών στη Λίμνη Αγυιάς. Υπογράμμισε την ανάγκη για σαφή δέσμευση όλων των παριστάμενων προκειμένου να διασφαλιστεί η απαιτούμενη ποσότητα νερού για τη διατήρηση και προστασία του υδροβιότοπου της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

