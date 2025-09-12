Γιώργος Στασινός: Το ΤΕΕ και οι Έλληνες μηχανικοί παρουσιάζουν νέες Τεχνικές Οδηγίες για βιώσιμες και περιβαλλοντικά φιλικές κατασκευές

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 τίθεται η πρώτη Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), με τίτλο: «Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη σύνταξη και αναθεώρηση των ΤΟΤΕΕ που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας Αειφόρου Δόμησης», γνωστή και ως «ΤΟΤΕΕ 0».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΕΕ, η νέα αυτή οδηγία αποτελεί το πρώτο βήμα για τον καθορισμό του πλαισίου ανάπτυξης μιας «νέας γενιάς Τεχνικών Οδηγιών», με στόχο την προώθηση βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον κατασκευών στην Ελλάδα. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, οι μηχανικοί της χώρας καλούνται να συνεισφέρουν ενεργά στη διαμόρφωση των νέων οδηγιών, που θα καθορίζουν τους κανόνες για έργα που δεν ρυπαίνουν, εξοικονομούν ενέργεια και προστατεύουν το περιβάλλον.

Το πλήρες κείμενο της «ΤΟΤΕΕ 0» είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του ΤΕΕ (web.tee.gr), όπου και βρίσκεται σε διαβούλευση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Η διαδικασία αυτή προσκαλεί μηχανικούς, τεχνικούς, ιδιοκτήτες και χρήστες κτιρίων να συμμετάσχουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση του νέου θεσμικού και τεχνικού πλαισίου για τη βιώσιμη δόμηση.

Το περιεχόμενο της «ΤΟΤΕΕ 0» και ο ρόλος της στη βιώσιμη δόμηση

Η πρωτοβουλία ανήκει στο ΤΕΕ, το οποίο ως τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας αναλαμβάνει να διασφαλίσει ότι οι νέες οδηγίες θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιστημονικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές απαιτήσεις. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ:

«Πρόκειται για ένα βασικό κείμενο, που ορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται για τη σύνταξη και αναθεώρηση όλων των Τεχνικών Οδηγιών που θα σχετίζονται με την αειφόρο δόμηση, με σεβασμό στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Η “ΤΟΤΕΕ 0” αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς τεχνικών οδηγιών, με στόχο να αξιοποιηθούν ευρέως ώστε οι κατασκευές να γίνουν πιο σύγχρονες, ασφαλείς και ενεργειακά αποδοτικές».

Οι νέες αυτές οδηγίες υποστηρίζουν την εξειδίκευση των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη, προωθώντας την εξοικονόμηση ενέργειας, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών, την κυκλική οικονομία και τη δημιουργία κτιρίων με μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Το ΤΕΕ καλεί όλα τα μέλη του, τους επαγγελματίες της τεχνικής και κατασκευαστικής αγοράς, αλλά και τους πολίτες, να συμμετάσχουν στη διαβούλευση: «Όλοι μαζί μπορούμε να χτίσουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Η συμμετοχή όλων είναι πολύτιμη».

Οι δέκα βασικές κατευθύνσεις των ΤΟΤΕΕ Αειφόρου Δόμησης

Η πρώτη οδηγία («ΤΟΤΕΕ 0»), που εκπονήθηκε από εξειδικευμένη Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ και τη σχετική Επιστημονική Επιτροπή, θέτει το πλαίσιο για δέκα κύριες απαιτήσεις και κατευθύνσεις, οι οποίες αφορούν:

Την προληπτική προστασία οικοσυστημάτων, ορθή διαχείριση αποβλήτων, προώθηση ενεργειακής απόδοσης, χρήση ανανεώσιμων πηγών και εφαρμογή βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Την ενσωμάτωση καινοτόμων, φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, με καθοδήγηση για βέλτιστες κατασκευαστικές πρακτικές.

Την πλήρη εναρμόνιση με διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα και νομοθεσίες (ISO, EN, ΕΛΟΤ), και ειδικά με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (EPBD).

Την προώθηση πράσινων δημοσίων συμβάσεων, ενισχύοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη στο δημόσιο τομέα μέσω περιβαλλοντικών κριτηρίων στις διαδικασίες προμηθειών.

Την εφαρμογή των δεσμεύσεων του Εθνικού Κλιματικού Νόμου για κτίρια μηδενικών εκπομπών έως το 2030 και την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας.

για κτίρια μηδενικών εκπομπών έως το 2030 και την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας. Την εναρμόνιση με τις νέες πολιτικές για την αστική πολιτική, τη διαχείριση του κτιριακού αποθέματος και την αστική ανθεκτικότητα, όπως προβλέπονται από τον Ν. 5106/2024.

Την υποστήριξη χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων όπως το «Εξοικονομώ», το «ΗΛΕΚΤΡΑ» για δημόσια κτίρια, προγράμματα αστικών αναπλάσεων και άλλα.

Τη συνδρομή στην επίτευξη στόχων ευρωπαϊκών προγραμμάτων για κλιματικά ουδέτερες πόλεις.

Κατηγορίες ΤΟΤΕΕ Αειφόρου Δόμησης

Σύμφωνα με το ΤΕΕ, οι Τεχνικές Οδηγίες Αειφόρου Δόμησης κατατάσσονται σε τέσσερις διακριτές κατηγορίες:

Έγγραφα Απαιτήσεων: Συγκεντρώνουν απαιτήσεις από κανονιστικά κείμενα, πρότυπα και τις ανάγκες της αγοράς. Κατευθυντήριες Οδηγίες: Ενημερώνουν μελετητές και κατασκευαστές για τα βήματα ενός έργου βάσει της αειφόρου δόμησης. Οδηγοί Καλής Πρακτικής: Παρέχουν χειροπιαστά παραδείγματα και εργαλεία εφαρμογής, προδιαγράφοντας βέλτιστες διαδικασίες και επιλογές σύμφωνα με τα πρότυπα και τις σύγχρονες εξελίξεις. Σχήματα Πιστοποίησης Προσώπων: Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας (βλ. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 και 17067).

Η συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση αποτελεί καθοριστικό βήμα για την οικοδόμηση ενός πλαισίου που μπορεί να αλλάξει το τοπίο της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, οδηγώντας στη δημιουργία πιο σύγχρονων, ασφαλών και περιβαλλοντικά υπεύθυνων κτιρίων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.