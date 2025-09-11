Λογαριασμός
Αίγιο: Βελτιωμένη η κατάσταση της πυρκαγιάς στο Άλσος

Βελτιωμένη είναι η κατάσταση της πυρκαγιάς στο 'Αλσος Αχαΐας, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Παραμένουν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις με πάνω από 100 πυροσβέστες και 35 οχήματα για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς.

Πυρόσβεση στο Άλσος Αχαΐας

Βελτιωμένη παρουσιάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κατάσταση σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή 'Αλσος της Αχαΐας.

Οι επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς συνεχίζονται αδιάκοπα, με περισσότερους από 100 πυροσβέστες και περίπου 35 πυροσβεστικά οχήματα να παραμένουν στο σημείο. Οι δυνάμεις καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν τυχόν αναζωπυρώσεις, προστατεύοντας την ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: δασικές πυρκαγιές Πυροσβεστική καταστροφές φυσικές καταστροφές κλιματική αλλαγή
