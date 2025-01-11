Τα καταστήματα εστίασης ήταν γεμάτα στην Πασαντίνα, καθώς οι εκτοπισμένοι από τις πυρκαγιές έτρωγαν μεσημεριανό και περαστικοί έτρεχαν στο εσωτερικό για να ξεφύγουν από τον «καπνισμένο» αέρα που κάλυπτε την πόλη.

Μια εντυπωσιακή ομίχλη καπνού «κρεμόταν» πάνω από την περιοχή την Πέμπτη, περίπου δύο μίλια (3,2 χιλιόμετρα) μακριά από μια από τις πολλές πυρκαγιές που καίνε στο Λος Άντζελες. «Απλώς προσπαθούμε να μείνουμε μέσα», λένε.

Αυτή την εβδομάδα, καθώς οι πυρκαγιές μαίνονταν και ο καπνός επεκτάθηκε σε όλο το Λος Άντζελες, οι αξιωματούχοι εξέδωσαν προειδοποιήσεις για την ποιότητα του αέρα, τα σχολεία ακύρωσαν τα μαθήματα και οι επιστήμονες προειδοποίησαν για τις επικίνδυνες -ακόμη και θανατηφόρες- συνέπειες του καπνού των δασικών πυρκαγιών.

Σε όλη τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών, οι κάτοικοι ανησυχούν για τον αέρα με τη στάχτη, την αιθάλη και τον καπνό από τις πυρκαγιές.

Οι συσκευές καθαρισμού αέρα εξαντλήθηκαν σε πολλά μεγάλα καταστήματα. Μερικοί κάτοικοι «κόλλησαν» τα παράθυρα τους για να κρατήσουν τον καπνό έξω από τα σπίτια τους. Και οι αξιωματούχοι του Λος Άντζελες προέτρεψαν τους ανθρώπους να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους σε περιοχές όπου ο καπνός ήταν ορατός.

Ενώ οι συνθήκες βελτιώθηκαν την Παρασκευή, ο συναγερμός για την ποιότητα του αέρα παρέμεινε σε ισχύ μέχρι το βράδυ και τα επικίνδυνα σωματίδια παρέμειναν περίπου τέσσερις φορές πάνω από το όριο, με βάση τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Στο Συνεδριακό Κέντρο της Πασαντένα, το οποίο έχει μετατραπεί σε προσωρινό καταφύγιο, οι εργαζόμενοι στην ανθρωπιστική βοήθεια από την παγκόσμια ανθρωπιστική οργάνωση του Σον Πεν, CORE, μοίραζαν μάσκες N95 την Παρασκευή.

Ο διευθυντής προγραμμάτων αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης Σάνι Λι είπε ότι οι άστεγοι ήταν ιδιαίτερα ευάλωτοι στον μολυσμένο αέρα.

«Δεν υπήρχε μέρος για να πάνε και έτσι υπέφεραν ακόμη περισσότερο έξω με την κακή ποιότητα του αέρα, χωρίς κανενός είδους μάσκες», είπε ο Λι. «Έτσι, προωθήσαμε τις μάσκες N95 με συνεργάτες μας που έφτασαν σε αυτές τις κοινότητες. Διανέμουμε όσες περισσότερες μπορούμε».

Μια θολούρα που αιωρείται

Οι πυρκαγιές του Λος Άντζελες ξέσπασαν την Τρίτη και τροφοδοτήθηκαν από σφοδρούς ανέμους. Οι γειτονιές έχουν γίνει στάχτη σε ορισμένες περιοχές του Λος Άντζελες.

Ο καπνός της πυρκαγιάς συνήθως μεταφέρει μαζί του επιβλαβή αέρια και σωματίδια που τον καθιστούν πιο τοξικό από την κανονική ατμοσφαιρική ρύπανση. Οι πυρκαγιές δεν καίνε μόνο φυτά, θάμνους και δέντρα, αλλά και κτίρια, σπίτια και αυτοκίνητα που περιέχουν πλαστικά, καύσιμα, μέταλλα και μια σειρά από χημικές ουσίες.

Μελέτες έχουν συνδέσει τον καπνό της δασικής πυρκαγιάς με υψηλότερα ποσοστά καρδιακών προσβολών, εγκεφαλικών επεισοδίων και καρδιακών ανακοπών καθώς και με εξασθενημένη άμυνα του ανοσοποιητικού συστήματος.

Οι επιστήμονες της περιβαλλοντικής υγείας και οι γιατροί προειδοποίησαν ότι τα σωματίδια αποτελούν κίνδυνο για άτομα με προϋπάρχουσες πνευμονικές και καρδιακές παθήσεις, καθώς και για τους ηλικιωμένους και τα παιδιά.

Ο Κάρλος Γκουλντ, επιστήμονας περιβαλλοντικής υγείας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια του Σαν Ντιέγκο, είπε ότι η συγκέντρωση λεπτών σωματιδίων στην περιοχή του Λος Άντζελες έφτασε σε ανησυχητικά επίπεδα μεταξύ 40 και 100 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο στην αρχή της εβδομάδας πριν μειωθεί στα 20 περίπου την Παρασκευή.

Το μέγιστο συνιστώμενο από τον ΠΟΥ είναι 5 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο.

«Τα επίπεδα καπνού από τις πυρκαγιές που είδαμε στο Λος Άντζελες αυτές τις τελευταίες ημέρες υποδηλώνουν αύξηση μεταξύ 5-15% στην ημερήσια θνησιμότητα», είπε ο Γκουλντ.

Τα χημικά υποπροϊόντα από τις πυρκαγιές, ιδιαίτερα αυτά που προέρχονται από καμένα ανθρωπογενή υλικά, διεισδύουν βαθύτερα στους πνεύμονες και μπορούν ακόμη και να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος, δήλωσε ο Δρ Αφίφ Ελ-Χασάν, εκπρόσωπος της Αμερικανικής Ένωσης Πνευμόνων.

Ακόμη και πολύ πιο μακριά από την πυρκαγιά, οι κάτοικοι παραπονέθηκαν για τον καπνό. Με τους ανέμους να πνέουν προς στη θάλασσα, οι κάτοικοι στην παράκτια κοινότητα του Λονγκ Μπιτς δεν έμειναν σε εξωτερικούς χώρους.

Για κάποιους ανθρώπους στο Λος Άντζελες, οι κίνδυνοι δεν θα τελειώσουν όταν σβήσουν οι πυρκαγιές, προειδοποίησαν οι ειδικοί.

Ο Justin Gillenwater, διευθυντής εγκαυμάτων στο Γενικό Ιατρικό Κέντρο του Λος Άντζελες, προειδοποιεί για μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία από την εισπνοή καπνού, ιδιαίτερα σε άτομα με αναπνευστικές παθήσεις και αλλεργίες. «Αυτό θα είναι κάτι που θα εξετάζουμε όχι μόνο για εβδομάδες, αλλά πραγματικά για χρόνια», είπε.

Η κομητεία του Λος Άντζελες κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία

Η κομητεία του Λος Άντζελες κήρυξε τοπική κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία την Παρασκευή μετά από αρκετές ημέρες έκθεσης των κατοίκων στους καπνούς από τις πυρκαγιές.

«Οι πυρκαγιές, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, έχουν υποβαθμίσει σοβαρά την ποιότητα του αέρα, απελευθερώνοντας επικίνδυνους καπνούς και σωματίδια, θέτοντας άμεσους και μακροπρόθεσμους κινδύνους για τη δημόσια υγεία», αναφέρεται σε δελτίο τύπου από το τμήμα δημόσιας υγείας του νομού. «Επιπλέον, οι πυρκαγιές προκάλεσαν εκτεταμένες μετακινήσεις κατοίκων, οδήγησαν σε έκτακτες εκκενώσεις από εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και διατάραξαν ζωτικής σημασίας υπηρεσίες και πόρους υγείας».

Η εντολή ισχύει για ολόκληρη την κομητεία «λόγω της εκτεταμένης παρουσίας τέφρας και σωματιδίων στον αέρα σε ολόκληρη την περιοχή», δήλωσαν αξιωματούχοι.

Πηγή: reuters.com

