Το 2024 ήταν η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ, με αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,55° Κελσίου σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή, προειδοποίησε σήμερα ο ΟΗΕ.

Αν και αυτή η αύξηση δεν σημαίνει ότι η Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα είναι νεκρή, «οι θερμοκρασίες καύσωνα του 2024 απαιτούν καινοτόμες κλιματικές δράσεις το 2025», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Αντόνιο Γκουτέρες.

Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία του πλανήτη, τα δύο τελευταία χρόνια ξεπεράστηκε μεσοσταθμικά το όριο του 1,5 βαθμού αύξησης της θερμοκρασίας, το οποίο είχε τεθεί στη Συμφωνία του Παρισιού. Το 2024 η αύξηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια του πλανήτη ήταν μεγαλύτερη του 1,55°C (με περιθώριο λάθους ±0,13°C) σε σύγκριση με την περίοδο 1850-1900, σύμφωνα με μια ανάλυση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (ΠΜΟ), μιας υπηρεσίας του ΟΗΕ η οποία βασίζεται σε έξι μεγάλες, διεθνείς βάσεις δεδομένων.

Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Κοπέρνικος ανέφερε νωρίτερα ότι το 2024 ήταν όντως η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί από το 1850, όταν άρχισαν να τηρούνται δεδομένα. Το 2025 δεν αναμένεται να σπάσει κάποιο ρεκόρ, όμως ο Κοπέρνικος εκτιμά ότι θα είναι μια από τις τρεις θερμότερες χρονιές στην ιστορία του πλανήτη.

«Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι μία και μόνο χρονιά με άνοδο θερμοκρασίας μεγαλύτερη του 1,5°C ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι αποτύχαμε στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού, οι οποίοι αφορούν πολλές δεκαετίες», σχολίασε η γενική γραμματέας του ΠΜΟ, Σελέστ Σάουλο.

