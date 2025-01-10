Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: Το 2024 ήταν η πιο θερμή χρονιά στα χρονικά

Το 2024 ήταν η πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ, δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) πριν από τη δημοσιοποίηση αργότερα σήμερα μιας περιεκτικής έκθεσης που ενσωματώνει τα ευρήματα διαφόρων περιφερειακών ινστιτούτων παρακολούθησης του κλίματος.

Η έκθεση, που αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα στις 5.00 μ.μ. ώρα Γενεύης (6.00 μ.μ. ώρα Ελλάδας) θα αντιπαραβάλλει τα ευρήματα μετεωρολογικών παρατηρητηρίων στη Βρετανία, την Κίνα, την ΕΕ και τις ΗΠΑ, δήλωσε η εκπρόσωπος Κλερ Νούλις.

«Η WMO θα επιβεβαιώσει αργότερα πως το 2024 ήταν η πιο θερμή χρονιά στα χρονικά», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

«Είδαμε ασυνήθιστες θερμοκρασίες στην ξηρά και στην επιφάνεια της θάλασσας, ασυνήθιστη θερμότητα των ωκεανών, που συνοδεύτηκαν από πολύ ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία επηρέασαν πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, καταστρέφοντας ζωές, μέσα επιβίωσης, ελπίδες και όνειρα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

