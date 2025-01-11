Τουλάχιστον 11 θάνατοι σχετίζονται με τις πυρκαγιές του Λος Άντζελες, δήλωσε ο ιατροδικαστής της κομητείας. Πέντε από τους θανάτους φαίνεται να προέρχονται από την πυρκαγιά των Παλισάδων και έξι από την πυρκαγιά του Ίτον, σύμφωνα με τα αρχεία του γραφείου.

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν τον πλήρη αριθμό των νεκρών από τις πυρκαγιές μέχρι να είναι ασφαλές για τους ερευνητές να πάνε σε γειτονιές όπου υπάρχουν κατεστραμμένα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, διαρροές αερίου και άλλοι κίνδυνοι.

Οι πυρκαγιές που τυλίγουν την κομητεία του Λος Άντζελες έχουν κάψει περισσότερα από 36.000 στρέμματα, ή 56,25 τετραγωνικά μίλια - μια συνολική έκταση μεγαλύτερη από ορισμένες από τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Περίπου 153.000 άνθρωποι εξακολουθούν να υπόκεινται σε εντολές εκκένωσης, σύμφωνα με αξιωματούχους. Ολόκληρες γειτονιές έχουν καταστραφεί. Περίπου 57.830 κατασκευές κινδυνεύουν από τις πυρκαγιές.

Ο φωτογραφικός φακός έχει καταγράψει εικόνες της καταστροφής, εικόνες πόνου και απόγνωσης, ενδεικτικές του μεγέθους της καταστροφής. Εικόνες βιβλικής καταστροφής! Συντρίμμια και στάχτη που άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα...

Δύο άτομα οδηγούν ποδήλατα εν μέσω της καταστροφής που άφησε πίσω της η πυρκαγιά Palisades στη γειτονιά Pacific Palisades του Λος Άντζελες, Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2025.

Απανθρακωμένα αυτοκίνητα σε μια αντιπροσωπεία στον απόηχο της πυρκαγιάς του Eaton την Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025 στην Altadena της Καλιφόρνια

Κάτοικοι σκάβουν τα ερείπια που άφησε πίσω του η φωτιά του Eaton Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025 στην Altadena της Καλιφόρνια

Ο Λουκ Ντέξτερ αντιδρά καθώς κοιτάζει τα ερείπια της παραλιακής ιδιοκτησίας του πατέρα του που έχει πληγεί από φωτιά στον απόηχο της πυρκαγιάς στο Palisades την Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025, στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια

Η κομητεία του Λος Άντζελες εργάζεται για να διορθώσει το πρόβλημα στα συστηματα, το οποίο έιχε ως αποτέλεσμα οι κατοίκοι να λάβουν εσφαλμένα προειδοποιήσεις εκκένωσης χθες, δήλωσε ο διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης, Κέβιν Μακ Γκόουαν. Είπε ότι οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται μέσω ασύρματου συστήματος και προέτρεψε τους ανθρώπους να μην απενεργοποιήσουν τα μηνύματα έκτακτης ανάγκης.

Η φωτιά Palisades καταστρέφει μια γειτονιά εν μέσω ισχυρών ανέμων στη γειτονιά Pacific Palisades του Λος Άντζελες, 7 Ιανουαρίου 2025.

Η Πυρκαγιά Palisades καίει μια παραλιακή ιδιοκτησία, 8 Ιανουαρίου 2025, στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια

Οι μεγαλύτερες πυρκαγιές που μαίνονται ακόμη στην κομητεία του Λος Άντζελες:

Πυρκαγιά στο Πάλισέιντς: Έχοντας κάψει πάνω από 20.000 στρέμματα, η πυρκαγιά Πάλισέιντς έχει περιοριστεί κατά 8%, σύμφωνα με την Cal Fire. Έχει καταστρέψει περισσότερες από 5.300 κατασκευές (τη συντριπτική πλειοψηφία των σπιτιών και των επιχειρήσεων), και είναι μία από τις τρεις πιο καταστροφικές πυρκαγές στην ιστορία του κράτους.

Η πυρκαγιά στο Ίτον έχει καταστρέψει πάνω από 4.000 κατασκευές. Έχει περιοριστεί κατά 3%, ενώ έχει κάψει μέχρι στιγμής περισσότερα από 13.600 στρέμματα, σύμφωνα με αξιωματούχους της πυροσβεστικής. Πόροι από τον Καναδά αναμένεται να φτάσουν σήμερα, δήλωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής κομητείας του Λος Άντζελες, Πυρκαγιά στο Κένεθ: Αυτή η φωτιά, που καίει στο Γουέστ Χιλς, στα σύνορα της κομητείας του Λος Άντζελες με τη γειτονική κομητεία Βεντούρα, έχει περιοριστεί κατά 35%, δήλωσαν αξιωματούχοι. Μέχρι στιγμής έχει κάψει περίπου 1.000 στρέμματα, σύμφωνα με την Cal Fire. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ δήλωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής ότι 900 επιπλέον πυροσβέστες αναπτύχθηκαν για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς.

Οι κάτοικοι ενός κέντρου ηλικιωμένων τρέπονται σε φυγή καθώς το Eaton Fire πλησιάζει στις 7 Ιανουαρίου 2025, στην Altadena της Καλιφόρνια

Ένας κάτοικος ενός κέντρου ανώτερων υπαλλήλων εκκενώθηκε καθώς το Eaton Fire πλησιάζει στις 7 Ιανουαρίου 2025, στην Altadena της Καλιφόρνια

Η μάχη με τις φλόγες

Οι πυροσβέστες σημείωσαν πρόοδο σε πολλές πυρκαγιές που μαίνονταν στο Λος Άντζελες κατά τη διάρκεια της νύχτας - αλλά αναμένονται περισσότεροι άνεμοι το απόγευμα της Παρασκευής (τοπική ώρα). Η Cal Fire είπε ότι έχει καταπολεμήσει τουλάχιστον 90 πυρκαγιές τις πρώτες 10 ημέρες του 2025.

Ένας πυροσβέστης πηδά πάνω από έναν φράκτη ενώ παλεύει με τη φωτιά Palisades στη γειτονιά Pacific Palisades του Λος Άντζελες, Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025

Ένας πυροσβέστης μάχεται με τη φωτιά του Eaton στις 8 Ιανουαρίου 2025, στην Altadena της Καλιφόρνια

Οι ομάδες πυρόσβεσης αναμένουν περισσότερους ανέμους και ξηρές συνθήκες που θα συνεχίσουν να περιπλέκουν τις προσπάθειες την επόμενη εβδομάδα. Εάν οι άνεμοι είναι πολύ δυνατοί, τα πυροσβεστικά αεροσκάφη δεν θα μπορούν να απογειωθούν.

Περισσότεροι από 600 Εθνοφρουροί της Καλιφόρνιας βοηθούν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ενώ εκατοντάδες ακόμη πεζοναύτες και άλλα μέλη της υπηρεσίας βρίσκονται κοντά για να βοηθήσουν εάν κληθούν, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο την Παρασκευή.

Ένα από τα δύο αεροσκάφη «Super Scooper» της κομητείας του Λος Άντζελες επισκευάζεται μετά από σύγκρουση με ένα μικρό drone, είπε ο Άντονι Μαρόνε, προσθέτοντας ότι θα πετάξει ξανά μέχρι τη Δευτέρα. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ενεργοποιούνται οκτώ αεροσκάφη C-130 εξοπλισμένα με εναέρια συστήματα πυρόσβεσης, δήλωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου Σαμπρίνα Σάινχ.

Επιπλέον, 500 πεζοναύτες ετοιμάζονται να παράσχουν εκκαθάριση διαδρομής, διανομή εμπορευμάτων, έρευνα και διάσωση και γενική υποστήριξη, είπε. Δέκα ελικόπτερα του Πολεμικού Ναυτικού είναι επίσης έτοιμα να βοηθήσουν.

Ρίψεις από κατασβεστικό αεροσκάφος στο Palisades Fire στα περίχωρα της γειτονιάς Pacific Palisades του Λος Άντζελες, Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025.

Η φωτιά Palisades συνεχίζει να καίει στα περίχωρα της γειτονιάς Pacific Palisades του Λος Άντζελες, Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025.

Έρευνα για το νερό

Οι πυροσβέστες σε όλη τη Νότια Καλιφόρνια έχουν ρίξει περισσότερα από 59.000 γαλόνια επιβραδυντικού πυρκαγιάς και περισσότερα από 72.000 γαλόνια νερού από την Τρίτη, σύμφωνα με το Υπουργείο Δασών και Πυροπροστασίας της Καλιφόρνια.

Εν τω μεταξύ, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια ζήτησε μια ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με το τι έκανε ορισμένους κρουνούς να χάσουν την πίεση του νερού εν μέσω πολλαπλών καταστροφικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες αυτή την εβδομάδα.

«Οι συνεχιζόμενες αναφορές για την απώλεια της πίεσης του νερού σε ορισμένους τοπικούς πυροσβεστικούς κρουνούς κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών και η αναφερόμενη έλλειψη αποθεμάτων νερού από τη δεξαμενή Santa Ynez είναι βαθιά ανησυχητικές για εμένα και την κοινότητα», έγραψε ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ σε επιστολή που δημοσίευσε στο Χ την Παρασκευή. Η επιστολή απευθυνόταν στον Διευθυντή Δημόσιων Έργων και στη Διευθύνουσα Σύμβουλο του Τμήματος Νερού και Ηλεκτρισμού του Λος Άντζελες.

Ένας πυροσβέστης μάχεται με τη φωτιά Palisades γύρω από μια καμένη κατασκευή στη συνοικία Pacific Palisades του Λος Άντζελες, 8 Ιανουαρίου 2025.

Οι πυροσβέστες εργάζονται από ένα κατάστρωμα καθώς η πυρκαγιά Palisades καίει μια παραθαλάσσια ιδιοκτησία, στις 8 Ιανουαρίου 2025, στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Λος Άντζελες ανέφερε ότι οι υπεράκτιoi άνεμοι θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα, με κορύφωση την Κυριακή, και μετά ξανά την Τρίτη ή την Τετάρτη. Οι ισχυροί άνεμοι έχουν προκαλέσει την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών και έχουν περιπλέξει τις προσπάθειες κατάσβεσης, ειδικά τις εναέριες.

Τα ερείπια της κοινοτικής εκκλησίας Altadena φαίνονται αφού κάηκε από την πυρκαγιά του Eaton την Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025 στην Altadena της Καλιφόρνια

Τα εσπεριδοειδή καίγονται στη φωτιά του Eaton στην Altadena, Καλιφόρνια, Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025.

Πρόσκληση στον Τραμπ

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ έστειλε επιστολή στον εκλεγμένο Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή προσκαλώντας τον στην Καλιφόρνια για να ερευνήσει την καταστροφή από τις πυρκαγιές που πλήττουν την κομητεία του Λος Άντζελες.

«Καθώς προετοιμάζεστε να αναλάβετε ξανά την προεδρία, σας προσκαλώ να έρθετε ξανά στην Καλιφόρνια – για να συναντήσετε τους Αμερικανούς που επλήγησαν από αυτές τις πυρκαγιές, να δείτε την καταστροφή από πρώτο χέρι και να συμμετάσχετε μαζί μου και άλλους ευχαριστώντας τους ηρωικούς πυροσβέστες και όλους όσοι βάζουν τις ζωές τους στη γραμμή της μάχης», έγραψε ο Νιούσομ στην επιστολή, η οποία κοινοποιήθηκε στον λογαριασμό του στο X.

