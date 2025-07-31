ΑΡΧΕΛΩΝ : Γιατί δεν πρέπει να ταΐζουμε τις θαλασσιες χελώνες

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ, ο σύλλογος για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας στην Ελλάδα, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την αυξανόμενη τάση να ταΐζονται θαλάσσιες χελώνες από ανθρώπους σε παραθαλάσσιες περιοχές, λιμάνια και τουριστικά θέρετρα. Όπως τονίζει σε πρόσφατη ανακοίνωσή του, «παρά τις καλές προθέσεις, αυτή η πρακτική προκαλεί σοβαρά προβλήματα, τόσο για τις χελώνες, όσο και για τους ανθρώπους».

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Φυτίλη, υπεύθυνο του Κέντρου Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ στη Γλυφάδα Αττικής, «οι θαλάσσιες χελώνες δεν είναι σαν τα κατοικίδια ζώα που έχουμε συνηθίσει. Ζουν ελεύθερες στη θάλασσα, διανύουν μεγάλες αποστάσεις και συνήθως σπάνια συναντούν ανθρώπους». Ωστόσο, όταν μία χελώνα συσχετίζει την ανθρώπινη παρουσία με τροφή, αλλάζει συμπεριφορά: «Αρχίζει να αντιμετωπίζει τους λουόμενους και άλλες χελώνες ως ανταγωνιστές στη διατροφή και μπορεί να προσπαθήσει να τους απομακρύνει με επιθετικές κινήσεις, ακόμη και δαγκώματα», σημειώνει ο ίδιος.

Επιπλέον, εφιστά την προσοχή: «Μια χελώνα που έχει συνηθίσει να ταΐζεται, μπορεί να καταδιώξει λουόμενους ή να πλησιάσει ανθρώπους με επιθετική διάθεση, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια».

Γιατί το τάισμα θαλάσσιων χελωνών είναι επικίνδυνο

1. Αλλαγή φυσικής συμπεριφοράς: Η τροφοδότηση από ανθρώπους προκαλεί μεταβολή στη φυσική συμπεριφορά των χελωνών, οι οποίες αρχίζουν να πλησιάζουν σκάφη και λουόμενους, αυξάνοντας τις πιθανότητες τραυματισμού ή ακόμη και θανάσιμων περιστατικών.

2. Κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια: Οι χελώνες διαθέτουν ισχυρά σαγόνια και το δάγκωμά τους μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ειδικά εάν νιώσουν απειλή.

3. Ακατάλληλη διατροφή: Η ανθρώπινη τροφή δεν ενδείκνυται για τις χελώνες, οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα, τρεφόμενες φυσικά με οργανισμούς όπως οι τσούχτρες. Η παροχή ψαριών, κόκκαλων ή μαγειρεμένων υπολειμμάτων διαταράσσει τη διατροφή και την υγεία τους.

4. Εξημέρωση και εξάρτηση: Η συνεχής τροφοδότηση οδηγεί στη μεγαλύτερη εξημέρωση των χελωνών, κάτι που τις καθιστά ευάλωτες, δυσχεραίνοντας τα μέτρα προστασίας και διαχείρισής τους, ειδικά όταν προκύπτουν συγκρούσεις με ανθρώπινες δραστηριότητες.

Ο σωστός τρόπος προστασίας των θαλάσσιων χελωνών

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ προτείνει συγκεκριμένες ενέργειες για τη διασφάλιση της ευημερίας των θαλάσσιων χελωνών:

Παρατηρήστε τις χελώνες διατηρώντας πάντα απόσταση, χωρίς να τις αγγίζετε ή να τις ακολουθείτε.

Ενημερώστε ευγενικά όσους τυχόν βλέπετε να τις ταΐζουν.

Διαδώστε την ορθή πληροφόρηση στο κοινωνικό σας περιβάλλον - η γνώση αποτελεί δύναμη προστασίας του φυσικού πλούτου.

Σύμφωνα με τον ΑΡΧΕΛΩΝ, περιστατικά τάισματος χελωνών έχουν καταγραφεί σε περιοχές όπως το Λιμένι της Μάνης, η Ζάκυνθος και τα Χανιά. Η οργάνωση επισημαίνει ότι «το τάισμα των χελωνών δεν αποτελεί πράξη φροντίδας αλλά διατάραξη της φυσικής ισορροπίας», και μας καλεί να σεβαστούμε τη θάλασσα και τη ζωή που φιλοξενεί. Οι θαλάσσιες χελώνες χρειάζονται προστασία από ανθρώπινες παρεμβάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

