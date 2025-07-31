Εντυπωσιακό βίντεο της NOAA: Έτσι ξεσπά τσουνάμι μετά από 8,8 Ρίχτερ

Με αφορμή τον ισχυρό σεισμό 8,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Ρωσίας που προκάλεσε τσουνάμι στη χώρα αλλά και πολλαπλές προειδοποιήσεις για αντίστοιχο φαινόμενο στις ακτές των ΗΠΑ, η NOAA δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό βίντεο‑γραφικό.
Το animation εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ξέσπασε το τσουνάμι, αποτυπώνοντας οπτικά τη δυναμική των φυσικών φαινομένων.
On Tuesday, an 8.8 magnitude #earthquake struck off the coast of Russia, triggering multiple #tsunami alerts along the U.S. west coast. Learn how @NOAA scientists monitor, detect, and research tsunamis: https://t.co/KtnlXygUYG@NWS @noaapmel @noaaocean pic.twitter.com/tYrTndvBn5— NOAA Research (@NOAAResearch) July 31, 2025
