Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εντυπωσιακό βίντεο της NOAA: Έτσι «ξέσπασε» το τσουνάμι μετά από 8,8 Ρίχτερ

Με αφορμή τον σεισμό 8,8 Ρίχτερ, η NOAA δείχνει με εντυπωσιακό βίντεο-γραφικό πώς αποτυπώνονται τα τσουνάμι, στο πλαίσιο της μελέτη των φαινομένων

Εντυπωσιακό βίντεο της NOAA: Έτσι ξεσπά τσουνάμι μετά από 8,8 Ρίχτερ

Με αφορμή τον ισχυρό σεισμό 8,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Ρωσίας που προκάλεσε τσουνάμι στη χώρα αλλά και πολλαπλές προειδοποιήσεις για αντίστοιχο φαινόμενο στις ακτές των ΗΠΑ, η NOAA δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό βίντεο‑γραφικό.

Το animation εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ξέσπασε το τσουνάμι, αποτυπώνοντας οπτικά τη δυναμική των φυσικών φαινομένων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τσουνάμι Ρωσία Σεισμός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark