ΓΓΠΠ: Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και σε περιοχές των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Βόρειου και Νότιου Αιγαίου

Υψηλός συναγερμός για πυρκαγιές έχει εκδοθεί για αύριο σε ευρείες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr). Ειδικότερα, ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 4, που υποδηλώνει πολύ υψηλό επίπεδο επιφυλακής.

Οι περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο είναι:

Στερεά Ελλάδα (Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας)

Αττική

Κρήτη (ΠΕ Λασιθίου)

Βόρειο Αιγαίο (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία)

Νότιο Αιγαίο (Ρόδος, Κάρπαθος)

Ενισχυμένα μέτρα επιτήρησης και κινητοποίηση αρχών

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των συγκεκριμένων περιοχών, ώστε να παραμείνουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, εφαρμόζεται το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας με εντατικές περιπολίες επιτήρησης και συνδρομή εναέριων και επίγειων δυνάμεων (πυροσβεστικών, αστυνομικών και στρατιωτικών).

Το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις παραπάνω περιοχές τίθεται σε μερική επιφυλακή για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν λόγω των αντίξοων συνθηκών.

Οδηγίες προς τους πολίτες και μέτρα πρόληψης

Η ΓΓΠΠ και η Πυροσβεστική συνιστούν στους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και προσοχή, ειδικά όσον αφορά ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές.

Αποφύγετε εργασίες ή δραστηριότητες στην ύπαιθρο, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, τη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (π.χ. δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης), τη χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, καθώς και την απόρριψη αναμμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται αυστηρά η καύση αγρών .

. Ενημερωθείτε για τα προληπτικά μέτρα μέσω των επίσημων λογαριασμών του Πυροσβεστικού Σώματος στα social media (Facebook, Χ).

Σε ενδεχόμενο εντοπισμού φωτιάς, ειδοποιήστε άμεσα την Πυροσβεστική στον αριθμό 199.

Επιπλέον, στις πληγείσες περιοχές τίθενται σε εφαρμογή ειδικά μέτρα πρόληψης που περιλαμβάνουν προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές.

Η Πυροσβεστική καλεί για ακόμη μια φορά όλους τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών για τη δική τους ασφάλεια και την προστασία των δασών.

Για αναλυτικές πληροφορίες και ανανεωμένες οδηγίες αυτοπροστασίας σχετικά με τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

