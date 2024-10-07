Με την υπογραφή των αδειών προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας άλλων πέντε μονάδων αφαλάτωσης για τα νησιά της Αλόννησου, της Καλύμνου, της Ψερίμου και της Τελένδου, από τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανο Γκίκα, ενισχύεται περαιτέρω η προσπάθεια για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παρατεταμένης λειψυδρίας στα νησιά μας.

Τονίζεται, ότι έως σήμερα, από την αρχή του έτους, έχουν εκδοθεί 25 άδειες προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά μας, αριθμός ρεκόρ, που αποδεικνύει την ένταση του φαινομένου.

Ο κ. Γκίκας τονίζει χαρακτηριστικά: «Η αντιμετώπιση της λειψυδρίας και οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στα νησιά μας, απαιτούν εγρήγορση, κινητοποίηση των φορέων, στοχευμένες και αξιόπιστες παρεμβάσεις.

Η εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και κυρίως με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να αντιμετωπίσουμε ριζικά και σε μόνιμη βάση τη λειψυδρία στα νησιά μας. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε».

Οι εισηγήσεις της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίες ενεκρίθησαν από τον κ. Γκίκα, αφορούσαν συγκεκριμένα:

Άδεια προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας μιας μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 100m3/d στην περιοχή “Άγιος Δημήτριος” της Αλόννησου για λογαριασμό του Δήμου Αλόννησου.

Άδεια προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας μιας μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 100m3/d στη νήσο Ψέριμο για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Καλύμνου.

Άδεια προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας μιας μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 100m3/d στη νήσο Τέλενδο για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Καλύμνου.

Άδεια προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας δύο μονάδων αφαλάτωσης δυναμικότητας έκαστης 100m3/d στον οικισμό “Σκάλια” της Νήσου Καλύμνου για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Καλύμνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

