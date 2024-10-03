Αρχηγός ΕΛΑΣ- Παγκόσμια Ημέρα ζώων: Η κακοποίηση αντιμετωπίζεται αυστηρά

«Για την Ελληνική Αστυνομία, η προστασία όλων των ζώων, δεσποζόμενων και μη, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα και εντάσσεται στο υφιστάμενο Πρόγραμμα Αντεγκληματικής Πολιτικής για τα έτη 2021-2025. Στόχος μας παραμένει η διασφάλιση των πέντε ελευθεριών των ζώων, ως ρητά αποτυπώνονται στην Ελληνική Νομοθεσία» τονίζει, μεταξύ άλλων, ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, στο μήνυμα του με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.

Αναλυτικά το μήνυμα του Αρχηγού της ΕΛΑΣ:

«Η Παγκόσμια Ημέρα Ευημερίας των Ζώων, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Οκτωβρίου για να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τη σημασία της καλής μεταχείρισης των ζώων και να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αναλάβουν δράση για την προστασία τους.

Το θέμα της παγκόσμιας ημέρας για φέτος: «Ο κόσμος, είναι επίσης το σπίτι τους», μας υπενθυμίζει το ατομικό και συλλογικό μας χρέος σε όλα τα πλάσματα με τα οποία μοιραζόμαστε τον πλανήτη, λαμβάνοντας κατά την άποψή μου και περιβαλλοντική χροιά, στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής και των συνεπακόλουθων αρνητικών συνεπειών στην παγκόσμια πανίδα.

Για την Ελληνική Αστυνομία, η προστασία όλων των ζώων, δεσποζόμενων και μη, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα και εντάσσεται στο υφιστάμενο Πρόγραμμα Αντεγκληματικής Πολιτικής για τα έτη 2021-2025.

Στόχος μας παραμένει η διασφάλιση των πέντε ελευθεριών των ζώων, ως ρητά αποτυπώνονται στην Ελληνική Νομοθεσία.

Ο πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός πανελλαδικής εμβέλειας «10410», που λειτουργεί στο Τμήμα Προστασίας Ζώων του Αρχηγείου μας, προς υποβοήθηση της άμεσης και αποτελεσματικής διαχείρισης των υποθέσεων παραμέλησης, ενεργητικής και παθητικής κακοποίησης και θανάτων ζώων, έχει δεχτεί τη διετία της επιχειρησιακής του λειτουργίας, περίπου 7.500 καταγγελίες, γεγονός που καταδεικνύει το αυξημένο επίπεδο ευαισθητοποίησης των συμπολιτών μας και την εμπιστοσύνη που δείχνουν στον Οργανισμό μας για την διαχείριση αυτών των υποθέσεων.

Η Ελληνική Αστυνομία δεσμεύεται να αντιμετωπίζει με αυστηρότητα κάθε μορφή κακοποίησης, η οποία αποτελεί μια απαράδεκτη και βαθιά αντικοινωνική συμπεριφορά.

Παράλληλα, με συλλογική προσπάθεια, όλοι μαζί, Πολιτεία, Φορείς, Οργανώσεις και Πολίτες, θα εργαστούμε ώστε να διασφαλίσουμε ένα περιβάλλον, όπου τα ζώα θα αντιμετωπίζονται με αγάπη και φροντίδα».

