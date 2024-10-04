Πάνω από 100 ελέφαντες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το καταφύγιό τους στην Ταϊλάνδη λόγω σφοδρών πλημμυρών.

Τέσσερις από αυτούς φαίνονται σε βίντεο που κυκλοφόρησε από το The Elephant Nature Park, στο Τσιάνγκ Μάι της Ταϊλάνδης, να περπατούν μέσα στα νερά της πλημμύρας, καθώς το προσωπικό προσπαθεί να τους απομακρύνει.

Ο ιδρυτής του πάρκου Saengduean Chailert, είπε ότι ο ελέφαντας που ακολουθούσε τελευταίος είναι τυφλός και γι' αυτό κινήθηκε αργά.

Σοβαρές πλημμύρες έχουν πλήξει τη βόρεια Ταϊλάνδη τις τελευταίες εβδομάδες που προκλήθηκαν από τον τυφώνα Yagi, την ισχυρότερη καταιγίδα της Ασίας φέτος.

Οι πλημμύρες σάρωσαν το καταφύγιο των ελεφάντων στις 3 Οκτωβρίου, μετά από έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν την ταχεία άνοδο των νερών του ποταμού Mae Taeng.

Το προσωπικό είπε στο BBC την Παρασκευή ότι το καταφύγιο έχει 126 ελέφαντες. Εννέα από αυτoύς έχουν κολλήσει στην άκρη του πάρκου, αλλά όλοι είναι ασφαλείς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.