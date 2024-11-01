Το εμβληματικό όρος- ηφαίστειο Φούτζι στην Ιαπωνία ακόμα δεν έχει χιόνια στην κορυφή του, αν και μπήκε ο Νοέμβρης, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη περίοδο χωρίς χιόνι από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές πριν από 130 χρόνια και απογοητεύοντας εκατομμύρια τουρίστες που σπεύδουν για να το θαυμάσουν.

Το χιόνι εμφανίζεται κατά μέσο όρο στις αρχές Οκτωβρίου - πέρυσι εντοπίστηκε για πρώτη φορά στις 5 Οκτωβρίου. Φέτος όμως, η κορυφή και οι πλαγιές του διάσημου βουνού παραμένουν «στεγνές», εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας.

«Λόγω του ζεστού καιρού, φέτος δεν έχει παρατηρηθεί ακόμη χιονόπτωση στο ψηλότερο βουνό της Ιαπωνίας», δήλωσε ο Yutaka Katsuta, μετεωρολόγος της υπηρεσίας Kofu, που παρακολουθεί τις χιονοπτώσεις από το 1894,

Η 29η Οκτωβρίου 2024 – ημέρα της τελευταίας μέτρησης χωρίς χιόνι – έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ της 26ης Οκτωβρίου – το οποίο είχε καταγραφεί δύο φορές, το 1955 και το 2016.

Σύμφωνα με τον Ιάπωνα μετεωρολόγο, η κλιματική αλλαγή μπορεί να έχει έναν βαθμό επίδρασης στην καθυστέρηση του σχηματισμού του χιονιού. «Οι θερμοκρασίες ήταν υψηλές αυτό το καλοκαίρι και αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίστηκαν και τον Σεπτέμβριο, αποτρέποντας τον κρύο αέρα που φέρνει χιόνι», είπε ο Κατσούτα στο πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Η Ιαπωνία κατέγραψε φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι από το 1898, όταν ξεκίνησε η καταγραφή δεδομένων, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, η οποία ανέφερε τον Σεπτέμβριο ότι οι θερμοκρασίες από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο ήταν 1,76 βαθμούς Κελσίου πάνω από το μέσο όρο, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 1,08 βαθμών Κελσίου του 2010.

Το φθινόπωρο στην Ιαπωνία ήταν επίσης ασυνήθιστα ζεστό, με τουλάχιστον 74 περιοχές να καταγράφουν θερμοκρασίες 30 βαθμών Κελσίου ή και υψηλότερες την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου

