Η κλιματική αλλαγή «θερίζει» στη Δυτική Ευρώπη: Πάνω από 20.000 νεκροί λόγω καύσωνα το καλοκαίρι

Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου - «Πρέπει να προσαρμοστούμε στη ζέστη», αναφέρουν οι ειδικοί - Τι αναφέρουν τα επίσημα στοιχεία

Τα τελευταία 20 χρόνια, ο κόσμος έχει εισέλθει σε ένα ντόμινο κρίσεων, αλλάζοντας άρδην το παγκόσμιο τοπίο με σοβαρές συνέπειες σε όλα τα επίπεδα και δίχως σταθερή πρόβλεψη για ένα σταθερό περιβάλλον στο μέλλον. Μετά την οικονομική κρίση, η ανθρωπότητα αντιμετώπισε την πανδημία και ενδιάμεσα, προέκυψε το ενεργειακό και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Σύμφωνα, ωστόσο, με αναλυτές, η μεγάλη κρίση δεν έχει κάνει ακόμα την εμφάνισή της. Ποια είναι η μεγάλη κρίση; Η κλιματική αλλαγή...

Ήδη, οι συνέπειες είναι τεράστιες, τόσο σε οικονομικό επίπεδο -με κόστος πολλές δεκάδες τρισ. δολάρια- όσο και -πολύ περισσότερο- σε ανθρώπινες ζωές. Το περιβάλλον στον πλανήτη αλλάζει δυναμικά, με συνέπεια τα καιρικά φαινόμενα να γίνονται πιο έντονα. Ο ανθρώπινος οργανισμός, ακόμη και στις λεγόμενες δυτικές κοινωνίες, αδυνατεί να προσαρμοστεί αναλόγως γρήγορα, με συνέπεια χιλιάδες θανάτους. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα, μόνο στη Δυτική Ευρώπη, το φετινό καλοκαίρι, χάθηκαν πάνω από 20.000 άνθρωποι εξαιτίας του καύσωνα που έπληξε τις συγκεκριμένες περιοχές.

Η ανάλυση των υπερβολικών θανάτων, η διαφορά μεταξύ του αριθμού των θανάτων που συνέβησαν και των αναμενόμενων με βάση τις ιστορικές τάσεις, αποκαλύπτει τις απειλές που θέτει η παγκόσμια θέρμανση που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή, είπαν οι επιστήμονες.

Θερμοκρασίες ρεκόρ το καλοκαίρι στην Ευρώπη

Κατά τους καλοκαιρινούς καύσωνες οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, σε περιοχές στη νοτιοδυτική Γαλλία έφτασαν τους 42 βαθμούς Κελσίου και η Σεβίλλη και η Κόρδοβα στην Ισπανία σημείωσαν ρεκόρ 44 βαθμών Κελσίου. Η ανάλυση από την ομάδα επιστημόνων World Weather Attribution διαπίστωσε ότι τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες θα ήταν «πρακτικά αδύνατες» χωρίς την κλιματική κρίση.

Στην Αγγλία και την Ουαλία, καταγράφηκαν 3.271 υπερβολικοί θάνατοι μεταξύ 1ης Ιουνίου και 7 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής – 6,2% υψηλότεροι από τον μέσο όρο της πενταετίας.

Η ανάλυση δεν υπολογίζει συγκεκριμένα τους θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη, αλλά ο αριθμός των θανάτων ήταν υψηλότερος κατά μέσο όρο για τις ημέρες της περιόδου καύσωνα από τις ημέρες που δεν ήταν θερμικής περιόδου. Οι θάνατοι από τον Covid-19 εξαιρέθηκαν.

Στη Γαλλία, καταγράφηκαν 10.420 υπερβολικοί θάνατοι που αναφέρθηκαν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Santé Publique France, η κυβερνητική υπηρεσία υγείας.

Ένας στους τέσσερις από αυτούς τους θανάτους, ή 2.816, συνέβη κατά τη διάρκεια ενός από τους τρεις έντονους καύσωνες που έπληξαν τη χώρα. Οι υπερβολικοί θάνατοι ήταν 20% υψηλότεροι σε περιοχές όπου είχαν εκδοθεί κόκκινοι συναγερμοί για ακραίες θερμοκρασίες.

Στην Ισπανία, το υποστηριζόμενο από το κράτος Ινστιτούτο Υγείας Carlos III εκτιμά ότι υπήρξαν 4.655 θάνατοι που οφείλονται στη ζέστη μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου.

Το Ινστιτούτο Robert Koch, η γερμανική κυβερνητική υπηρεσία υγείας, υπολογίζει ότι 4.500 άνθρωποι πέθαναν στη χώρα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ειδικά λόγω των ακραίων θερμοκρασιών.

Τι δηλώνουν οι επιστήμονες

Η Dr Friederike Otto, ανώτερη λέκτορας στην επιστήμη του κλίματος στο Grantham Institute for Climate Change and the Environment, Imperial College London, δήλωσε: «Οι καύσωνες είναι μια από τις μεγαλύτερες απειλές που θέτει η κλιματική αλλαγή. Οι υψηλές θερμοκρασίες είναι υπεύθυνες για χιλιάδες θανάτους σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο, πολλοί από τους οποίους δεν αναφέρονται.

«Παρά τα συντριπτικά αυτά στοιχεία, εξακολουθεί να υπάρχει μικρή ευαισθητοποίηση του κοινού για τους κινδύνους που ενέχουν οι ακραίες θερμοκρασίες για την ανθρώπινη υγεία», τονίζει, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ότι ο «αόρατος» αυτός κίνδυνος, είναι ο μεγαλύτερος για την κοινωνία μας.

Το καλοκαίρι του 2022 ήταν το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με την υπηρεσία κλιματικής αλλαγής Copernicus της ΕΕ.

Η Δρ Eunice Lo, ερευνήτρια στην κλιματική αλλαγή και την υγεία στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, δήλωσε: «Οι καύσωνες γίνονται πιο συχνοί και έντονοι καθώς η υδρόγειος θερμαίνεται, επομένως μπορούμε να περιμένουμε περισσότερους και θερμότερους καύσωνες στο μέλλον.

«Οι επιστήμονες έχουν συνδέσει πολλούς καύσωνες του παρελθόντος με την κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ότι οι παρατηρούμενοι καύσωνες έχουν γίνει πιο πιθανό να συμβούν ή πιο έντονοι λόγω των ανθρώπινων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου», δηλώνει η Δρ Lo.

Η παγκόσμια θέρμανση προκαλείται από την καύση ορυκτών καυσίμων, την καταστροφή δασών και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ενημέρωσε πέρυσι ότι δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί νέα ανάπτυξη φυσικού αερίου, πετρελαίου ή άνθρακα από φέτος και μετά, εάν ο κόσμος περιόριζε την παγκόσμια θέρμανση στους 1,5 βαθμούς Κελσίου.

H Λο είπε ότι υπάρχει επίσης ανάγκη η κοινωνία να προσαρμοστεί στην ακραία ζέστη. «Πρέπει να προσαρμοστούμε στη ζέστη μακροπρόθεσμα. Αυτό περιλαμβάνει το σχεδιασμό σπιτιών, σχολείων και νοσοκομείων που διαθέτουν καλό αερισμό και αποτρέπουν την υπερθέρμανση, αύξηση των χώρων πρασίνου και πάρκων στις πόλεις και καθιστώντας τις προειδοποιήσεις θερμότητας προσβάσιμες σε όλους».

Πηγή: skai.gr

