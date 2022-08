Η ιπποποταμίνα Φιόνα απέκτησε αδελφάκι στον ζωολογικό κήπο του Σινσινάτι

Ο ζωολογικός κήπος του Σινσινάτι στο Οχάιο γιορτάζει τη γέννηση ενός ιπποπόταμου που είναι αδελφός της Φιόνα, η οποία έγινε παγκόσμια «σταρ» όταν γεννήθηκε πρόωρα το 2017, σύμφωνα με το ΑP.

«Το μικρό έχει διπλάσιο βάρος από τη Φιόνα και ήδη περπατάει», δήλωσε η διευθύντρια φροντίδας ζώων του ζωολογικού κήπου του Σινσινάτι, Κριστίνα Γκόρσουτς (Christina Gorsuch), σε δελτίο Τύπου.

Our bloat got a little bigger last night! Bibi gave birth around 10pm and all seems to be going well for Mom and baby so far. They will remain off habitat for about 2 weeks to bond. Stay tuned for more updates. https://t.co/aWIDaFuMxl pic.twitter.com/dVLnRl0U0y