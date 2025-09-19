Το νησί της Χάλκης, το οποίο έχει καθιερωθεί ως παράδειγμα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, απέσπασε μια ακόμη σημαντική διάκριση. Συγκεκριμένα, κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία «Προστασία του Κλίματος» στα φετινά Innovation in Politics Awards 2025, ανάμεσα σε εκατοντάδες υποψηφιότητες που προέρχονταν από ολόκληρη την Ευρώπη.

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, στις 17 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο του ετήσιου Innovation in Politics Gala, όπου παρουσιάστηκαν οι πιο καινοτόμες πολιτικές πρωτοβουλίες της ευρωπαϊκής ηπείρου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δήμαρχος της Χάλκης, Άγγελος Φραγκάκης, η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί όχι μόνο διεθνή αναγνώριση για το έργο "Greece’s First Eco Island", αλλά και ένα καθοριστικό ορόσημο για όλη την Ελλάδα και τα νησιά της.

Ο κ. Φραγκάκης τόνισε ότι σε μια περίοδο παγκόσμιων προκλήσεων αναφορικά με το περιβάλλον και την ενεργειακή μετάβαση, ένα μικρό νησί των Δωδεκανήσων αποδεικνύει πως η αλλαγή μπορεί να ξεκινήσει δυναμικά από τις τοπικές κοινωνίες. Όπως επεσήμανε: «Η επιτυχία αυτή είναι καρπός συλλογικής προσπάθειας, τόσο της κοινωνίας της Χάλκης, που αγκάλιασε με θάρρος και υπευθυνότητα την πράσινη μετάβαση, όσο και του Δήμου Χάλκης, που πίστεψε σε ένα φιλόδοξο όραμα και το υλοποίησε με συνέπεια αλλά και της ελληνικής κυβέρνησης, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της ΔΕΗ και των υπολοίπων εταίρων και υποστηρικτών μας, που στάθηκαν αρωγοί σε κάθε βήμα».

Η νίκη ως παράδειγμα για όλα τα μικρά νησιά

Ο δήμαρχος της Χάλκης χαρακτήρισε την βράβευση ως "νίκη των πολιτών μας, των παιδιών μας, των ανθρώπων που πίστεψαν ότι ένα μικρό νησί μπορεί να γράψει ευρωπαϊκή ιστορία". Υπογράμμισε μάλιστα πως το νησί δεν εκπροσωπεί μόνο τη Χάλκη, αλλά όλα τα μικρά νησιά που παλεύουν «με υπερηφάνεια, με όνειρα και με ψυχή». Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «σήμερα η Χάλκη είναι το παράδειγμα. Αύριο μπορεί να είναι οποιοδήποτε μικρό νησί ή μια άλλη μικρή κοινωνία που τολμά».

Πηγή φωτογραφιών: Δήμος Χάλκης

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

