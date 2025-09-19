Μετά τη Ρώμη η Αθήνα είναι η ευρωπαϊκή πόλη με την πιο αυξημένη θνησιμότητα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με μεγάλη έρευνα του Imperial College London και του London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Καθημερινή, στην Αθήνα προκλήθηκαν 630 επιπλέον θάνατοι λόγω ζέστης σε σύνολο 808 στην Ελλάδα.

Εκτός της Αθήνας, άλλες πόλεις που ξεχωρίζουν είναι η Πάτρα, η δεύτερη μετά την πρωτεύουσα σε απόλυτο αριθμό υπερβαλλόντων θανάτων αναλογικά με τον πληθυσμό, και η Κατερίνη, η πόλη με το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων που αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή.

Υπογραμμίζεται το γεγονός ότι τα θερμότερα πλέον καλοκαίρια θα γίνονται όλο και πιο θανατηφόρα για τον γηράσκοντα πληθυσμό της Ευρώπης.

