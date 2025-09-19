Η Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο στις 22/9, αφήνοντας τα οχήματά τους

Η Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) συμμετέχει στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας χωρίς Αυτοκίνητο που πραγματοποιείται στις 22 Σεπτεμβρίου, καλώντας όλους τους πολίτες να αφήσουν για μια ημέρα το αυτοκίνητό τους και να προτιμήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ) στις μετακινήσεις τους.

Όπως τονίζει η ΕΕΚΕ σε σχετική της ανακοίνωση, η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί «μια ευκαιρία να αναλογιστούμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της χρήσης των αυτοκινήτων και να προωθήσουμε εναλλακτικές μορφές μετακίνησης, οι οποίες είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον και προς την υγεία μας».

Σοβαρές οι επιπτώσεις από την υπερβολική χρήση αυτοκινήτου

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2024, στην Ελλάδα κυκλοφορούν 6.027.946 αυτοκίνητα, εκ των οποίων 5.994.386 είναι ιδιωτικής χρήσης, ενώ ο αριθμός των μοτοσυκλετών φτάνει τις 1.851.620, εκ των οποίων 1.841.304 είναι επιβατικές. Ο μεγάλος αριθμός οχημάτων, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, δημιουργεί ένα σύνθετο πλέγμα προβλημάτων: κυκλοφοριακή συμφόρηση, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση και συχνές δυσκολίες πρόσβασης σε δρόμους και πεζοδρόμια.

Υιοθετώντας βιώσιμες εναλλακτικές στη μετακίνηση

Η Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας συμβουλεύει τους πολίτες να στραφούν σε πιο οικολογικές και οικονομικές επιλογές μετακίνησης, προτείνοντας:

Χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς στις καθημερινές διαδρομές

Αξιοποίηση εφαρμογών και ιστοσελίδων για ενημέρωση σχετικά με δρομολόγια

Συμμετοχή σε κοινές μετακινήσεις με συναδέλφους ή φίλους

Υιοθέτηση της ποδηλασίας και του περπατήματος για μικρές αποστάσεις

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΕΚΕ επισημαίνει: «Η Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο είναι μια υπενθύμιση και παρότρυνση για τον τρόπο ζωής που θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε καθημερινά, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η μετακίνηση με τα ΜΜΜ, με ποδήλατο ή εφόσον το επιτρέπουν οι αποστάσεις με τα πόδια, όσο συχνότερα μπορούμε, μετριάζει τις δαπάνες μας και κυρίως, βελτιώνει την υγεία μας τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική. Ας κάνουμε λοιπόν μια καλή "αποταμίευση και οικονομία" αποθεμάτων υγείας για εμάς και τα παιδιά μας. Ας κάνουμε την πόλη που κινούμαστε βιώσιμη για όλους».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

