Χανιά: Εκτεταμένος καθαρισμός στο ιστορικό Θέρισο – Πάνω από 5 τόνους σκουπιδιών απομάκρυναν τα συνεργεία του δήμου

Σε μια σημαντική επιχείρηση καθαρισμού προχώρησε ο Δήμος Χανίων στην ιστορική περιοχή του Θέρισου, με τα δημοτικά συνεργεία να απομακρύνουν περισσότερους από 5 τόνους απορριμμάτων. Η δράση αυτή αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης προσπάθειας για την αποκατάσταση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ειδικότερα σε περιοχές που είχαν μείνει παραμελημένες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Χανίων πραγματοποίησε εργασίες αποψίλωσης, συλλογής απορριμμάτων και φερτών υλικών κυρίως κατά μήκος του ποταμού που διασχίζει το χωριό. Ιδιαίτερη πρόκληση αποτέλεσε η πρόσβαση σε δυσπρόσιτα σημεία, όπου εντοπίστηκαν και ογκώδη αντικείμενα καθώς και διάφορα κλαδιά.

Παρέμβαση για την προστασία του φυσικού και ιστορικού τοπίου

Με αφορμή τη δράση αυτή, ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Μιχάλης Τσουπάκης, τόνισε πως «Το Θέρισο είναι ένας ιστορικός τόπος με μοναδική ομορφιά, που αξίζει να αναδειχθεί αλλά και να προστατευτεί». Ο ίδιος επισήμανε ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τα συνεργεία περισυνέλεξαν κάθε λογής σκουπίδι – συμπεριλαμβανομένων και νεκρών ζώων – κυρίως στον χώρο γύρω από το ποτάμι.

«Ας φροντίσουμε την περιοχή και τη φυσική ομορφιά του τοπίου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουπάκης, σημειώνοντας πως από πλευράς Δήμου, η προσπάθεια αυτή είναι διαρκής και στοχευμένη, με απώτερο σκοπό καμία γωνιά της περιοχής να μη μένει χωρίς φροντίδα. Η πρωτοβουλία αυτή αντανακλά τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος στις κοινότητες του Δήμου Χανίων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

