Χανιά: Εκτεταμένος καθαρισμός στο ιστορικό Θέρισο – Πάνω από 5 τόνους σκουπιδιών απομάκρυναν τα συνεργεία του δήμου

Πάνω από 5 τόνους απορριμμάτων απομάκρυναν τα συνεργεία του Δήμου Χανίων από το Θέρισο, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης καθαρισμού σε δύσβατα σημεία, με στόχο την προστασία και ανάδειξη της ιστορικής περιοχής.

Δημοτικός καθαρισμός στο Θέρισο

Σε μια σημαντική επιχείρηση καθαρισμού προχώρησε ο Δήμος Χανίων στην ιστορική περιοχή του Θέρισου, με τα δημοτικά συνεργεία να απομακρύνουν περισσότερους από 5 τόνους απορριμμάτων. Η δράση αυτή αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης προσπάθειας για την αποκατάσταση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ειδικότερα σε περιοχές που είχαν μείνει παραμελημένες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Χανίων πραγματοποίησε εργασίες αποψίλωσης, συλλογής απορριμμάτων και φερτών υλικών κυρίως κατά μήκος του ποταμού που διασχίζει το χωριό. Ιδιαίτερη πρόκληση αποτέλεσε η πρόσβαση σε δυσπρόσιτα σημεία, όπου εντοπίστηκαν και ογκώδη αντικείμενα καθώς και διάφορα κλαδιά.

Παρέμβαση για την προστασία του φυσικού και ιστορικού τοπίου

Με αφορμή τη δράση αυτή, ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Μιχάλης Τσουπάκης, τόνισε πως «Το Θέρισο είναι ένας ιστορικός τόπος με μοναδική ομορφιά, που αξίζει να αναδειχθεί αλλά και να προστατευτεί». Ο ίδιος επισήμανε ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τα συνεργεία περισυνέλεξαν κάθε λογής σκουπίδι – συμπεριλαμβανομένων και νεκρών ζώων – κυρίως στον χώρο γύρω από το ποτάμι.

«Ας φροντίσουμε την περιοχή και τη φυσική ομορφιά του τοπίου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουπάκης, σημειώνοντας πως από πλευράς Δήμου, η προσπάθεια αυτή είναι διαρκής και στοχευμένη, με απώτερο σκοπό καμία γωνιά της περιοχής να μη μένει χωρίς φροντίδα. Η πρωτοβουλία αυτή αντανακλά τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος στις κοινότητες του Δήμου Χανίων.

