Η Σύμβαση της Βέρνης, η οποία εξασφαλίζει την προστασία της άγριας ζωής κυρίως στην Ευρώπη, ενέκρινε σήμερα τον περιορισμό του καθεστώτος προστασίας του λύκου, που θα μετατραπεί από «αυστηρά προστατευόμενο» σε «προστατευόμενο» είδος.

Τα 49 κράτη μέλη, τα οποία συνεδρίασαν στο Στρασβούργο, ενέκριναν πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επιδιώκει να προστατεύσει καλύτερα τα κοπάδια των ζώων κτηνοτροφίας μέσα σ' ένα πλαίσιο αύξησης του πληθυσμού των λύκων, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Συμβούλιο της Ευρώπης.

«Η τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ μέσα σε διάστημα τριών μηνών, εκτός αν αντιταχθεί σ' αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο των μερών της Σύμβασης της Βέρνης (17)», διευκρίνισε το Συμβούλιο της Ευρώπης.

«Αν αντιταχθεί τουλάχιστον το ένα τρίτο των μερών, η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ αποκλειστικά για τα μέρη που δεν θα έχουν διατυπώσει αντιρρήσεις», πρόσθεσε.

Ο πληθυσμός των λύκων έχει ουσιαστικά διπλασιασθεί στην Ευρώπη μέσα σε διάστημα 10 ετών για να φθάσει το 2023 τα 20.300 άτομα.

Μολονότι κτηνοτρόφοι είχαν ζητήσει αυτή την απόφαση, η οποία θα επιτρέψει να θανατώνονται ευκολότερα οι λύκοι, ενώσεις για την προστασία των ζώων προειδοποίησαν ότι δημιουργεί κίνδυνο για το είδος.

Η Σύμβαση της Βέρνης αποτελείται από τα 46 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, με εξαίρεση τον Άγιο Μαρίνο, καθώς και από τέσσερα αφρικανικά κράτη: την Μπουρκίνα Φάσο, το Μαρόκο, τη Σενεγάλη και την Τυνησία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης μέρος της σύμβασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

