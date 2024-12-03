Σε σχεδόν 300 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται ετησίως το κόστος των ξηρασιών σε παγκόσμιο επίπεδο, προειδοποιεί ο ΟΗΕ σήμερα κατά τη δεύτερη ημέρα διεξαγωγής της COP16 για την ερημοποίηση στη Σαουδική Αραβία, σε έκθεσή του στην οποία ζητεί να γίνουν επειγόντως επενδύσεις σε λύσεις που θα βασίζονται στη φύση, όπως η αναδάσωση.

Οι ξηρασίες, οι οποίες τροφοδοτούνται από την κλιματική αλλαγή και μια μη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και των εδαφών, αναμένεται να επηρεάσουν το 75% του παγκόσμιου πληθυσμού ως το 2050, επισημαίνεται στην έκθεση του ΟΗΕ που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και φέρει τον τίτλο «Οικονομία της Ξηρασίας: Επενδύσεις σε λύσεις που βασίζονται στη φύση για την ανθεκτικότητα έναντι των ξηρασιών».

Η έκθεση δείχνει πώς αυτές οι λύσεις που βασίζονται στη φύση, όπως η «αναδάσωση» ή η «διαχείριση των βοσκοτόπων», μπορούν ταυτοχρόνως να επιτρέψουν τη μείωση των απωλειών και να αυξήσουν τα αγροτικά εισοδήματα προσφέροντας την ίδια ώρα κλιματικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα.

Μελέτη του 2020 που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Global Change Biology συμπέραινε ότι «οι επενδύσεις που βασίζονται στη φύση αποδεικνύονται τις περισσότερες φορές το ίδιο αποτελεσματικές, ακόμη και πιο αποτελεσματικές» στο 59% των περιπτώσεων, «από ό,τι άλλες παρεμβάσεις για την καταπολέμηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής».

Το 2024, το οποίο θα είναι σχεδόν σίγουρα το πιο ζεστό έτος που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γη, χαρακτηρίστηκε από αρκετές καταστροφικές ξηρασίες στη Μεσόγειο, τον Ισημερινό, τη Βραζιλία, το Μαρόκο, τη Ναμίμπια, το Μαλάουι, οι οποίες προκάλεσαν πυρκαγιές, ελλείψεις νερού και τροφής.

Το κόστος τους «ξεπερνά τις άμεσες αγροτικές απώλειες, έχει συνέπειες στο σύνολο των αλυσίδων εφοδιασμού, μειώνει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), έχει αντίκτυπο στα μέσα διαβίωσης και προκαλεί προβλήματα μακροπρόθεσμα, όπως η πείνα, η ανεργία, η μετανάστευση», υπογράμμισε ο Κάβε Μαντάνι, ένας από τους συντάκτες της έκθεσης και διευθυντής του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του ΟΗΕ για το Νερό, το Περιβάλλον και την Υγεία (UNU-INWEH).

«Η διαχείριση της γης μας και των υδάτινων πόρων μας κατά τρόπο βιώσιμο είναι ζωτικής σημασίας για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων που έχουν εγκλωβιστεί σε έναν κύκλο ξηρασίας», τόνισε παράλληλα η Αντρέα Μέσα, αναπληρώτρια εκτελεστική γραμματέας της Σύμβασης του ΟΗΕ για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης (CNULCD).

Η υπηρεσία της είναι αυτή που διοργανώνει την COP16 που διεξάγεται αυτήν την εβδομάδα στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία.

«Καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για μια ιστορική απόφαση για την ξηρασία, η έκθεση καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες να αναγνωρίσουν τα υπερβολικά και αποτρέψιμα κόστη των ξηρασιών και να χρησιμοποιήσουν προληπτικές λύσεις που στηρίζονται στη φύση για να εξασφαλίσουν την ανθρώπινη ανάπτυξη εντός των ορίων του πλανήτη», κατέληξε η Μέσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

