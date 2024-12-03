H 6η & 7η Δενδροφύτευση του Όλοι Μαζί Μπορούμε

Την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2024 έχουμε διπλή δενδροφύτευση, στην Πεντέλη και στη Θεσσαλονίκη στο δάσος του Σέιχ-Σου στην Τριανδρία, που αναβλήθηκε την προηγούμενη βδομάδα λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών.

Μαζί θα συμβάλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος, φυτεύοντας αναπτυγμένα, πλατύφυλλα, βραδύκαυστα δενδρύλλια για την δημιουργία πιο ανθεκτικών δασών.

Τα δέντρα αυτά έχουν αγοραστεί με τα έσοδα από την καλοκαιρινή συναυλία αφιερωμένη στον στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο και από τους αγώνες δρόμου στην Πάρνηθα, τον Υμηττό καιτην Πεντέλη.

Σημείο συνάντησης 6ης δενδροφύτευσης στη Πεντέλη: στο τέρμα της οδού Ξενίας στην Κηφισιά.

Σημείο συνάντησης 7ης δενδροφύτευσης στη Θεσσαλονίκη: ο τερματικός σταθμός λεωφορείων της Τριανδρίας, στην οδό Ζαΐμη.

Και στις δύο δράσεις ξεκινάμε στις 11:00 π.μ.!

Όλοι Μαζί, Μπορούμε να πρασινίσουμε την Ελλάδα!

