Ένας θηριώδης αρχαίος λύκος με τα τρομακτικά του δόντια άθικτα αποκαλύφθηκε από τον μόνιμο πάγο της Σιβηρίας μετά από 44.000 χρόνια.

Οι ειδικοί, σύμφωνα με τη MailOnline, λένε ότι ο ενήλικος αρσενικός λύκος που βρέθηκε στη Γιακουτία, στην ανατολική Ρωσία, έχει εκπληκτικά διατηρημένο τρίχωμα, κόκαλα, ακόμη και όργανα, καθώς και δόντια και οστά.

Μεταφέρθηκε στο εργαστήριο του Μουσείου Μαμούθ του Βορειοανατολικού Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου στο Γιακούτσκ, όπου υποβάλλεται σε αυτοψία.

Το Permafrost είναι έδαφος που παραμένει μόνιμα παγωμένο ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες και μπορεί να παραμείνει παγωμένο για χιλιάδες χρόνια.

Τα αρχαία υπολείμματα που βρέθηκαν στο μόνιμο πάγο είναι από τα πιο πλήρη που έχουν βρεθεί ποτέ επειδή ο πάγος εμποδίζει την αποσύνθεση της οργανικής ύλης.

Ο λύκος ανακαλύφθηκε από ντόπιους το 2021 στον μόνιμο παγετό σε βάθος περίπου 130 ποδιών δίπλα στον ποταμό Tirekhtyakh στην περιοχή Abyi της Yakutia, την πιο κρύα περιοχή της Ρωσίας.

Οι ειδικοί λένε ότι είναι ο παλαιότερος γνωστός λύκος που υποβλήθηκε σε τέτοια αυτοψία και ακόμη και το στομάχι του έχει επιζήσει.

«Το στομάχι του παρέμεινε απομονωμένο, χωρίς μόλυνση», είπε ο Δρ Άλμπερτ Προτοπόποφ, επικεφαλής του Τμήματος Μελέτης Πανίδας Μαμούθ της Ακαδημίας Επιστημών της Γιακουτίας.

«Ήταν ένα δραστήριο και μεγάλο αρπακτικό και έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε τι έτρωγε.

«Επιπλέον, το στομάχι του περιέχει τα υπολείμματα αυτού που κατανάλωσε, του θηράματός του».

Ο Δρ Μαξίμ Τσεπράσοφ, επικεφαλής του Εργαστηρίου του Μουσείου Μαμούθ, είπε: «Εξάγαμε έναν προγομφίο – ένα δόντι – για να προσδιορίσουμε τη βιολογική ηλικία του ευρήματος.

«Ωστόσο, με βάση τη φθορά των δοντιών και την ανάπτυξη της οβελιαίας ακρολοφίας, μπορούμε ήδη να πούμε ότι πρόκειται για ενήλικο αρσενικό».

Ο καθηγητής Artemy Goncharov, επικεφαλής του εργαστηρίου Functional Genomics and Proteomics στο Ινστιτούτο Πειραματικής Ιατρικής, είπε ότι τέτοιες έρευνες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγχρονα οφέλη.

«Βλέπουμε ότι ζωντανά βακτήρια μπορούν να επιβιώσουν στα ευρήματα απολιθωμάτων ζώων για χιλιετίες, λειτουργώντας ως μάρτυρες εκείνων των αρχαίων χρόνων», είπε.

«Ελπίζουμε σε καλά αποτελέσματα που θα μας επιτρέψουν να κατανοήσουμε περαιτέρω πώς ήταν οι αρχαίες μικροβιακές κοινότητες, ποια λειτουργία εκτελούσαν και πόσο επικίνδυνα παθογόνα βακτήρια αντιπροσωπεύονταν στη δομή τους.

«Είναι πιθανό να βρεθούν μικροοργανισμοί που μπορούν να εφαρμοστούν στην ιατρική και τη βιοτεχνολογία ως πολλά υποσχόμενοι παραγωγοί βιολογικά δραστικών ουσιών.

«Ως εκ τούτου, αυτή η έρευνα έχει ιδιαίτερη επιρροή στο μέλλον».

