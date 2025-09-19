Σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στην περιοχή Ακρωτηρίου Χανίων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στα Χανιά, στην περιοχή του Ακρωτηρίου. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύονται διαρκώς από υδροφόρες οχημάτων των Δήμων, ενώ εντατική είναι η προσπάθεια για κατάσβεση μέσω χωματοκάλυψης, ώστε να περιοριστούν οι φλόγες. Το καύσιμο φορτίο χαρακτηρίζεται ως ανυπολόγιστο, δεδομένων των τεράστιων όγκων απορριμμάτων σε κοντινή απόσταση από το εργοστάσιο της ΔΕΔΙΣΑ.

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, τοποθετήθηκε για τη σοβαρή αυτή εξέλιξη, δίνοντας έμφαση στην προστασία του προσωπικού αλλά και στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων.

«Από την πρώτη στιγμή, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι εργαζόμενοι της ΔΕΔΙΣΑ και τα μηχανήματα έργου δίνουν μια μεγάλη μάχη, η οποία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει πολλές ώρες ακόμη. Πρωταρχικό μας μέλημα ήταν να μην τεθεί σε κίνδυνο κανένας εργαζόμενος, να αποτραπεί η επέκταση της πυρκαγιάς και να διασφαλίσουμε ότι η αποκομιδή των απορριμμάτων θα συνεχιστεί όσο γίνεται πιο ομαλά. Καθώς θα έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα τις επόμενες ώρες, παρακαλούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών ώστε να περιορίσουν, όσο μπορούν, την απόρριψη απορριμμάτων στους κάδους.

Με τη δική σας βοήθεια και τη συλλογική μας προσπάθεια, είμαστε βέβαιοι ότι θα ξεπεράσουμε αυτή τη δοκιμασία γρήγορα και αποτελεσματικά.

Τα Χανιά είναι και θα παραμείνουν ένας από τους πιο καθαρούς δήμους της χώρας. Το εξασφαλίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι μας, μαζί με τη συνεργασία των πολιτών.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υποστήριξη όλων σας».

Καθοριστική η παρέμβαση της Πολιτικής Προστασίας

Σύμφωνα με ενημέρωση του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, Γιώργου Τσαπάκου, στις 3:40 τα ξημερώματα της Παρασκευής, η φωτιά παραμένει ανεξέλεγκτη, με το κύριο βάρος της επιχείρησης κατάσβεσης να δίνεται στις επιχωματώσεις εντός του ΧΥΤΑ. Παράλληλα, όποτε κρίνεται σκόπιμο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποιούν ρίψεις νερού για την ενίσχυση του έργου.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Τσαπάκος, η συγκεκριμένη πυρκαγιά ενδέχεται να συνεχίσει να καίει για αρκετές ημέρες. Ωστόσο, καθησυχαστικός εμφανίστηκε ως προς το ζήτημα του καπνού και των τοξικών ουσιών, καθώς οι επικρατούντες άνεμοι μέχρι στιγμής δεν έχουν προκαλέσει σχετικά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

