Θεσσαλονίκη: Απομάκρυναν μεταλλικά απορρίμματα από τον βυθό του Θερμαϊκού με τη χρήση μαγνητών

Μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία καθαρισμού πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Θερμαϊκό Κόλπο από εθελοντές του περιβαλλοντικού συλλόγου Greek Eco Project. Πολίτες και εθελοντές, που περπατούσαν το απόγευμα στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Λευκού Πύργου, συμμετείχαν σε μια δράση που στόχο είχε να ανασύρει μεταλλικά απορρίμματα από το βυθό, χρησιμοποιώντας σχοινιά με ισχυρούς μαγνήτες.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η πρόεδρος της οργάνωσης, Αυγή Μεταξά, κατά τη διάρκεια της δράσης διανεμήθηκαν πέντε διαφορετικά μεγέθη μαγνητών στους περαστικούς, "ώστε να δοκιμάσουν να μαγνητίσουν σκουπίδια από το νερό", όπως ανέφερε η ίδια.

Τα ευρήματα περιλάμβαναν κέρματα, σωλήνες και εργαλεία διαφόρων μεγεθών. Σκοπός της εκδήλωσης, υπό τον τίτλο "Diving Against Plastic Pollution", ήταν η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη θαλάσσια ρύπανση και η προώθηση της κυκλικής οικονομίας μέσω της διανομής ενημερωτικών φυλλαδίων για τις περιβαλλοντικές δράσεις.

Σειρά Περιβαλλοντικών Δράσεων στη Θεσσαλονίκη

Η εκδήλωση αυτή αποτέλεσε την αρχή μιας ευρύτερης σειράς δράσεων που οργανώνει ο μη κερδοσκοπικός σύλλογος Greek Eco Project σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την κυρία Μεταξά, στο πρόγραμμα εντάσσονται καθαρισμοί ρεμάτων και μικρών παραλιών, κυρίως στην περιοχή του Μεγάρου Μουσικής, αλλά και εργαστήρια κυκλικής οικονομίας. Στα εργαστήρια, τα πλαστικά που συλλέγονται από τους καθαρισμούς θα μεταποιούνται σε χρηστικά αντικείμενα, δίνοντας νέα ζωή στα απορρίμματα.

Παράλληλα, τους επόμενους μήνες αναμένεται να διοργανωθούν φωτογραφικές εκθέσεις καθώς και εκπαιδευτικά σεμινάρια καταδύσεων, παρέχοντας σε όσους το επιθυμούν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις υποβρύχιες περιβαλλοντικές δράσεις που εκτείνονται σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Να.Κ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.