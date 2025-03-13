Υπό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές σε Καλαμίτσι-Αμυγδάλι και Καβρό του δήμου Αποκορώνου Χανίων.

Ειδικότερα, σήμερα τα ξημερώματα πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαμίτσι-Αμυγδάλι του δήμου Αποκορώνου Χανίων. Στο σημείο έπνεαν ισχυροί άνεμοι, ενώ προειδοποιητικό μήνυμα εστάλη μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 74 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 25 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο.

Επιπλέον, στις 13.10 φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Καβρός του δήμου Αποκορώνου Χανίων. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά έκαιγε καλάμια και στο σημείο επιχείρησαν 49 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

