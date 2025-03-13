Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στις 6 το πρωί στον Αποκόρωνα, στα Χανιά, θέτοντας σε συναγερμό ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε στο χωριό Καλαμίτσι Αλεξάνδρου, με τους κατοίκους να λαμβάνουν στα κινητά τους τηλέφωνα ειδοποίηση μέσω του 112.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η φωτιά καίει σε διάσπαρτες εστίες, χωρίς να απειλεί σπίτια.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις όχι μόνο από τα Χανιά, αλλά και απ’ όλη την Κρήτη.

Συγκεκριμένα για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 74 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 25 οχήματα, ενώ έχει κινητοποιηθεί και ένα ελικόπτερο. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης.

Υπενθυμίζεται ότι από προχθές έχει σταλεί απαγόρευση για άναμμα φωτιάς κάθε είδους λόγω των συνθηκών που επικρατούν αυτές τις ημέρες οι οποίες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιάς.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣

🕹️#Χανιά



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Καλαμίτσι Αμυγδάλου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) March 13, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.