Έρευνα: Οι βροχοπτώσεις στη Μεσόγειο είναι σταθερές από τα τέλη του 19ου αιώνα

Παρά τις διακυμάνσεις μεταξύ ετών και δεκαετιών, οι βροχοπτώσεις στην περιοχή της Μεσογείου έχουν παραμείνει σταθερές από τα τέλη του 19ου αιώνα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο της Σαραγόσα στην Ισπανία, έλαβαν δεδομένα από 23.000 σταθμούς σε 27 χώρες, μεταξύ αυτών η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, το Μαρόκο και η Αίγυπτος, τα οποία ανέλυσαν για τη χρονική περίοδο από το 1871 μέχρι το 2020. Ο στόχος τους ήταν να διερευνήσουν τις τάσεις των βροχοπτώσεων μακροπρόθεσμα. Συνέκριναν επίσης το σύνολο δεδομένων με τη μοντελοποίηση από το διεθνές πρόγραμμα «Coupled Model Intercomparison Project» (CMIP).

Διαπίστωσαν ότι οι βροχοπτώσεις στην περιοχή παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό σταθερές, κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου των τελευταίων 150 ετών, αν και παρουσίασαν ισχυρή χωρική μεταβλητότητα και διαφορές μεταξύ δεκαετιών, καθώς και εποχιακά. Οι ερευνητές αποδίδουν αυτές τις διαφορές στην ατμοσφαιρική δυναμική. Όπως σημειώνουν, τα δεδομένα της παρούσας έρευνας είναι σύμφωνα με τη μοντελοποίηση CMIP 6 για τις βροχοπτώσεις του παρελθόντος, καθώς και τα δύο δεν υποδεικνύουν μια επικρατούσα τάση βροχοπτώσεων κατά το παρελθόν στην περιοχή.

Παρατηρούν, επιπλέον, ότι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην περιοχή της Μεσογείου χαρακτηρίζεται από υψηλή πολυπλοκότητα και απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για να αποσαφηνιστεί ο συγκεκριμένος αντίκτυπος των μηχανισμών που σχετίζονται με την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση των βροχοπτώσεων.

Οι ερευνητές σημειώνουν πάντως ότι η περιοχή της Μεσογείου βιώνει μια περίοδο αυξανόμενης κλιματικής ξηρασίας, που προκαλείται κατά κύριο λόγο από την αυξημένη ατμοσφαιρική εξάτμιση, η οποία είναι αποτέλεσμα της σημαντικής παρατηρούμενης αύξησης της θερμοκρασίας στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

