ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ αναιρεί σειρά μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος

Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως καταργεί σειρά μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος τα οποία υιοθετήθηκαν την τετραετία της κυβέρνησης του Δημοκρατικού προκατόχου του Τζο Μπάιντεν, με σκοπό κυρίως να μειωθούν οι εκπομπές των αυτοκινήτων και των ηλεκτροπαραγωγικών εργοστασίων που λειτουργούν με την καύση άνθρακα.

Ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας προστασίας του περιβάλλοντος (EPA), ο Λι Ζέλντιν, εξήρε την ημέρα της «πιο σημαντικής και επιδραστικής απορρύθμισης στην ιστορία των ΗΠΑ», υποσχόμενος να «απελευθερώσει την αμερικανική ενέργεια» και να «αναζωογονήσει την αυτοκινητοβιομηχανία» της χώρας του.

Ανάμεσα στα τριάντα και πλέον μέτρα που ανακοίνωσε, η αμερικανική κυβέρνηση εννοεί ιδίως να ακυρώσει κανονισμό του 2024 που απαιτούσε οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί να μειώσουν σχεδόν στο μηδέν τις εκπομπές CO2, επί ποινή κλεισίματος εάν δεν συμμορφώνονταν, μεταξύ άλλων με τη χρήση τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, ακρογωνιαίου λίθου της πολιτικής Μπάιντεν για την περιβαλλοντική προστασία.

Η απόφαση αυτή, που είχαν χαιρετίσει οικολογικές οργανώσεις, αφορούσε επίσης ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς που θα έκαιγαν φυσικό αέριο κι επρόκειτο να οικοδομηθούν στο μέλλον, κι επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή από το 2032.

Η προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση υπολόγιζε πως το μέτρο θα επέτρεπε να αποφευχθεί η εκπομπή σχεδόν 1,4 δισεκ. τόνων CO2 ως το 2047, ή αλλιώς το ισοδύναμο των εκπομπών 328 εκατομμυρίων αυτοκινήτων τον χρόνο.

«Οι εταιρείες που ρυπάνουν γιορτάζουν σήμερα, καθώς η EPA του Τραμπ μόλις τους έδωσε το ελεύθερο να κάνουν απεριόριστη μόλυνση, χωρίς να σκοτίζεται για τις συνέπειες», σχολίασε ο Τσαρλς Χάρπερ της οργάνωσης προστασίας του περιβάλλοντος Evergreen.

Διαβόητος αμφισβητίας της κλιματικής αλλαγής, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει συχνά «απάτη» την ενεργειακή μετάβαση.

Η κυβέρνησή του απέλυσε εκατοντάδες εργαζόμενους της ομοσπονδιακής υπηρεσίας παρατήρησης των ωκεανών και της ατμόσφαιρας (NOAA), η οποία διαδραμάτιζε ρόλο-κλειδί στην έρευνα για το κλίμα στις ΗΠΑ.

Μαζικές απολύσεις αναμένονται επίσης στην EPA, ο προϋπολογισμός της οποίας αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 65%.

Η υπηρεσία ανέφερε χθες πως σκοπός της είναι να αναθεωρηθούν οι κανόνες για τη ρύπανση που προκαλούν τα αυτοκίνητα και αναμενόταν να τεθούν σε ισχύ το 2027, αλλά έχουν επικριθεί από τον πρόεδρο Τραμπ.

Αναμένεται επίσης να αλλάξει η νομοθεσία για το καθαρό νερό, που απαγόρευε να ρίχνονται απόβλητα σε «ύδατα των ΗΠΑ», επί ποινή προστίμων.

Η υπηρεσία λέει τώρα πως η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν δεν είχε λάβει υπόψη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το 2023 με βάση την οποία μόνο «μάζες νερού σχετικά μόνιμες, λιμνάζουσες ή σε συνεχή ρου», όπως ρέματα, ποταμοί, λίμνες και ωκεανοί, θα έπρεπε να προστατεύονται από τη νομοθεσία.

Η οργάνωση προστασίας του περιβάλλοντος Earthjustice προειδοποιεί πως έτσι παύουν να προστατεύονται εκατομμύρια στρέμματα υγροβιότοπων, οικοσυστημάτων καίριας σημασίας, που φιλτράρουν το νερό και προστατεύουν από πλημμύρες, καθώς και εκατομμύρια χιλιόμετρα μικρών ρυακιών που παρέχουν αξιοσημείωτα πόσιμο νερό.

Ο Λι Ζέλντιν επιβεβαίωσε επίσης την απόφαση να κλείσουν διευθύνσεις αρμόδιες για την περιβαλλοντική δικαιοσύνη στην EPA, βάζοντας τέλος σε δεκαετίες προσπαθειών του ομοσπονδιακού κράτους να αγωνιστεί εναντίον της ρύπανσης που πλήττει κοινότητες σε υποβαθμισμένες περιοχές των ΗΠΑ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να βοηθήσουμε να εγκαινιαστεί χρυσή εποχή στην Αμερική για όλους τους Αμερικανούς, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου και προέλευσης», δήλωσε ο κ. Ζέλντιν σε δημοσιογράφους.

Για τον Μάθιου Τεχάντα, της ΜΚΟ Natural Resources Defense Council, «η EPA του Τραμπ μας οδηγεί πίσω στην εποχή της ανεμπόδιστης μόλυνσης στη χώρα, εκθέτοντας κάθε Αμερικανό σε τοξικά χημικά προϊόντα, με μολυσμένο τον αέρα και το νερό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

