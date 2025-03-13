Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέα φωτιά στον Αποκόρωνα – «Πνίγεται στον καπνό» η εθνική οδός - Δείτε βίντεο

Η φωτιά είναι σε κατοικημένη περιοχή και κοντά στην εθνική οδό, ενώ κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 1 Ε/Π

Φωτιά

Νέο πύρινο μέτωπο στην περιοχή του Αποκόρωνα Κρήτης, αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αυτή τη φορά στην περιοχή του Καβρού, ενώ καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα στο Καλαμίτσι Αμυγδάλου, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Η φωτιά είναι σε κατοικημένη περιοχή και κοντά στην εθνική οδό, ενώ κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 1 Ε/Π. Ακόμα, συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Φωτιά Τώρα Κρήτη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark