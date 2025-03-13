Νέο πύρινο μέτωπο στην περιοχή του Αποκόρωνα Κρήτης, αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αυτή τη φορά στην περιοχή του Καβρού, ενώ καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα στο Καλαμίτσι Αμυγδάλου, σύμφωνα με το zarpanews.gr.
Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καβρός του δήμου Αποκορώνου Χανίων. Κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 13, 2025
Η φωτιά είναι σε κατοικημένη περιοχή και κοντά στην εθνική οδό, ενώ κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 1 Ε/Π. Ακόμα, συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
- Συγγενείς θυμάτων Τεμπών μέσω του δικηγόρου τους: Ζητούν από τον εφέτη ανακριτή «τις αναφορές Καραμανλή για τα συστήματα ασφαλείας»
- Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων Κοινωνικής Συνοχής και Μεταφορών, για την ισότητα στις συγκοινωνίες
- Δικηγόρος Ρένας Δούρου: Το πειθαρχικό συμβούλιο αιρετών έκρινε ομόφωνα ότι καμία από τις αποδιδόμενες παραλείψεις της δεν υφίστανται
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.