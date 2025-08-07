Φωτιά ξέσπασε στην Πυλαία του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στην Πυλαία, περιοχή του δήμου Αλεξανδρούπολης, όταν λίγο μετά τις 21:30 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, κυρίως αείφυλλα και πλατύφυλλα φυτά. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο έχουν ήδη σπεύσει 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα για την προσπάθεια κατάσβεσης, ενώ οι δυνάμεις αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω τις επόμενες ώρες.

Σημαντικό πρόβλημα στην επιχείρηση αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς ισχυροί άνεμοι πνέουν στην ευρύτερη περιοχή, δυσχεραίνοντας το έργο της πυρόσβεσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

