Φωτιά ξέσπασε στην Πυλαία του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Φωτιά ξέσπασε μετά τις 21:30 κοντά στην Πυλαία Αλεξανδρούπολης, σε χαμηλή βλάστηση. Στην κατάσβεση συμμετέχουν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα και αναμένονται ενισχύσεις. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Φωτιά στην Πυλαία Αλεξανδρούπολης

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στην Πυλαία, περιοχή του δήμου Αλεξανδρούπολης, όταν λίγο μετά τις 21:30 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, κυρίως αείφυλλα και πλατύφυλλα φυτά. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο έχουν ήδη σπεύσει 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα για την προσπάθεια κατάσβεσης, ενώ οι δυνάμεις αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω τις επόμενες ώρες.

Σημαντικό πρόβλημα στην επιχείρηση αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς ισχυροί άνεμοι πνέουν στην ευρύτερη περιοχή, δυσχεραίνοντας το έργο της πυρόσβεσης.

