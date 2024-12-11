Μια μεγάπτερη φάλαινα έχει προκαλέσει έκπληξη στους επιστήμονες καθώς έκανε ένα τεράστιο ταξίδι μετανάστευσης και συνολικά διήνυσε μια απόσταση ρεκόρ - 13.000 χιλιομέτρων.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτό το τεράστιο ταξίδι μπορεί να οφείλεται στην κλιματική αλλαγή που εξαντλεί τα αποθέματα τροφής της ή ίσως σε μια... οδύσσεια για την εύρεση συντρόφου, όπως αναφέρει το BBC.

Η Εκατερίνα Καλασνίκοβα από το Tanzania Cetaceans Program δήλωσε ότι το κατόρθωμα της φάλαινας ήταν «πραγματικά εντυπωσιακό και ασυνήθιστο ακόμη και για αυτό το είδος, που είναι γνωστό πως μεταναστεύει».

Η αρσενική φάλαινα φαίνεται πως έσπασε ρεκόρ απόστασης που μπορεί να διανύσει ένα θαλάσσιο θηλαστικό μόνο του. Αρχικά, φωτογραφήθηκε από ερευνητικό σκάφος στις ακτές του Ειρηνικού στην Κολομβία το 2013. Στη συνέχεια εντοπίστηκε σε παρόμοια περιοχή το 2017 - και έφτασε μέχρι τα ανοικτά της Ζανζιβάρης, στον Ινδικό Ωκεανό, το 2022.

Οι θεάσεις αυτές απέχουν μεταξύ τους 13.046 χιλιόμετρα αν και οι επιστήμονες δεν αποκλείουν η απόσταση να είναι ακόμα μεγαλύτερη!

Η χαρτογράφηση της διαδρομής της κατέστη εφικτή χάρη στο Happywhale, μια πλατφόρμα που επιτρέπει σε ερευνητές, πολίτες-επιστήμονες και παρατηρητές φαλαινών να καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους και στη συνέχεια να αναγνωρίζουν μεμονωμένες φάλαινες από τα πτερύγιά τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.