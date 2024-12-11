Αριθμός μαθητών, φοιτητών και δημοσίων υπαλλήλων στο Ιράν κλήθηκαν σήμερα και αύριο, Πέμπτη, να παραμείνουν στα σπίτια τους λόγω μεγάλης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, την οποία αντιμετωπίζει η Τεχεράνη και αρκετές πόλεις, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η ιρανική πρωτεύουσα καλύφθηκε από πυκνή κίτρινη ομίχλη, ένα συχνό φαινόμενο για τους περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους της, που είναι ωστόσο ιδιαίτερα έντονο τον χειμώνα.

Κάθε χρόνο μεταξύ Νοεμβρίου και Φεβρουαρίου, η ατμοσφαιρική ρύπανση κορυφώνεται στην Τεχεράνη, πόλη με υψόμετρο 1.400-1.800 μέτρων, λόγω του φαινομένου που ονομάζεται «θερμοκρασιακή αναστροφή» κατά το οποίο ο ψυχρός αέρας σε υψόμετρο εμποδίζει την απομάκρυνση του θερμού και με ρύπους αέρα.

Στην Τεχεράνη, η ποιότητα του αέρα σήμερα θεωρείται «επικίνδυνη», με δείκτη AQI 200, δηλαδή η συγκέντρωση αιωρούμενων μικροσωματιδίων PM2,5 στον αέρα υπερέβαινε δέκα φορές αυτή που θεωρείται αποδεκτή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Τράπεζες και μουσεία είναι κλειστά στην ιρανική πρωτεύουσα, ενώ ο εμβληματικός Πύργος Μιλάντ (ύψους 435 μέτρων) δεν ήταν ορατός σήμερα το πρωί.

Η ρύπανση πλήττει κι άλλες μεγάλες πόλεις του Ιράν, όπως η Ισπαχάν, στο κεντρικό Ιράν, η Ταμπρίζ, στο βορειοδυτικό, και η Αχβάζ, στο νοτιοδυτικό, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Στην ατμοσφαιρική ρύπανση συμβάλλουν απαρχαιωμένες βιομηχανικές υποδομές, ένας γερασμένος στόλος αυτοκινήτων και κακής ποιότητας βενζίνη, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Η κυβέρνηση κατηγορεί επίσης τις τελευταίες εβδομάδες το μαζούτ που χρησιμοποιείται σε κάποιους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί τον πρόωρο θάνατο περίπου 50.000 ανθρώπων ετησίως στη χώρα, σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό Υγείας Μοχαμάντ Ρεζά Ζαφαργάντι.

Τα τελευταία χρόνια, οι ιρανικές αρχές έχουν κλείσει αρκετές φορές τα σχολεία στην Τεχεράνη, κυρίως το 2019 όταν παρέμειναν κλειστά για μια ολόκληρη εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.