Πάνω από 50 κοψίματα σχοινιών έγιναν για να απελευθερωθεί μια φάλαινα μήκους 11 μέτρων στα ανοικτά των ακτών της Βρετανικής Κολομβίας του Καναδά.

Σύμφωνα με τον συντονιστή θαλάσσιων θηλαστικών για την Αλιεία και τους Ωκεανούς του Καναδά, η φάλαινα πιθανότατα ήταν μπλεγμένη σε αλιευτικά δίχτυα για μήνες και θα μπορούσε να είχε τραγική έκβαση χωρίς την παρέμβαση των ανθρώπων αυτών όπως μεταδίδει το BBC News.

