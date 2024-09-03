Τη στιγμή που μια φάλαινα βάρους δεκάδων τόνων πέταξε με ευκολία στον αέρα τον οδηγό ομάδας τουριστών σε θαλάσσια εξόρμηση κολύμβησης με φάλαινες στην Αυστραλία κατέγραψε βίντεο.

Στα πλάνα διακρίνεται η φάλαινα να σηκώνει στον αέρα τον δύτη ανοιχτά του λιμανιού του Σάουθπορτ.

Η Ζακλίν Πέιν, κατέγραψε την αξέχαστη σκηνή μαζί με τον σύζυγό της Μαξ Πέρσιν. Πλάνα από το ζευγάρι δείχνουν μια ομάδα δυτών στη θάλασσα, οι οποίοι ελπίζουν να «πάρουν μια γεύση» από φάλαινες, και βέβαια πήραν κάτι παραπάνω από αυτό που ζητούσαν!

Στη συνέχεια, ένας άνδρας στην ομάδα φαίνεται στο βίντεο να πετάγεται στον αέρα από την ουρά του πλάσματος, που λέγεται ότι έχει το απίστευτο μέγεθος ενός λεωφορείου, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έχουν μείνει άναυδα από τη σκηνή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.