Αποτροπιασμό και αγανάκτηση προκαλεί η νέα υπόθεση εγκληματικής πράξης με σκοπό τη θανάτωση ανυπεράσπιστου ζώου, αυτή τη φορά στην Κρέστενα.

Άγνωστοι δράστες έδεσαν τυφλό και άρρωστο κυνηγόσκυλο και το πέταξαν σε ποτάμι προκειμένου να βρει μαρτυρικό θάνατο.

Το σκυλάκι στάθηκε τυχερό στην ατυχία του καθώς σώθηκε από βέβαιο πνιγμό χάρη στην άμεση επέμβαση ενός ζευγαριού τουριστών που έτυχε να περνούν από το σημείο και άκουσαν τα κλάματα του.

Το Φιλοζωικό Σωματείο Κρεστενών «Νοιάζομαι» ζητά όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν.

«Να παρακαλέσουμε αν κάποιος γνωρίζει τον ιδιοκτήτη να μας ενημερώσει. Ή έστω να του δώσει συγχαρητήρια. Για την μεγάλη αγάπη και φροντίδα που έδειξε στο ζώο του, γιατί δεν το αποπαρασίτωσε ποτέ, γιατί δεν το στείρωσε, γιατί δεν το πήγε ποτέ κτηνίατρο και φυσικά γιατί όταν αρρώστησε αντί να το φροντίσει, το πέταξε από το γεφύρι για να πεθάνει με αργό και βασανιστικό τρόπο. Δεν είναι ο μόνος. Αυτή είναι κοινή τακτική όχι μόνο στην περιοχή μας αλλά σε πολλά μέρη της Ελλάδας», σχολιάζει το Φιλοζωικό Σωματείο στη σχετική του ανάρτηση στο Facebook.

Πηγή: skai.gr

