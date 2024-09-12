Να απορρίψει την πρόταση για υποβάθμιση του καθεστώτος προστασίας του λύκου που συζητείται το προσεχές διάστημα στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος καλούν την ελληνική κυβέρνηση 20 Περιβαλλοντικές Οργανώσεις.

Με ανακοίνωσή τους ζητούν να συνταχθεί με μια φιλόδοξη και επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση για τη διατήρηση των ειδών και των οικοσυστημάτων στην ΕΕ και τη χώρα μας.

Όπως τονίζουν οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις σε επιστολή τους προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη, η οποία κοινοποιείται στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενδεχόμενη υποβάθμιση της νομικής προστασίας του λύκου είναι αντίθετη στην ισχυρή υποστήριξη από την κοινή γνώμη, αλλά και στα επιστημονικά στοιχεία που ευνοούν τη διατήρηση του λύκου στην Ευρώπη. «Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κινδυνεύει σοβαρά να δημιουργήσει προηγούμενο για άλλα είδη και να ανοίξει την πόρτα σε περαιτέρω αλλαγές στη νομοθεσία της ΕΕ για τη φύση», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα καλούν την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ορίσει άμεσα συνάντηση του υπουργού με τους εκπροσώπους των Οργανώσεων, ώστε να δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξουν τις απόψεις τους για το θέμα, πριν από την ημέρα που θα συναντηθεί το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΈ που θα λάβει σχετική απόφαση.

«Η προστασία των λύκων στην Ευρώπη και την Ελλάδα δεν είναι μόνο θέμα οικολογικής σημασίας, αλλά και αντανάκλαση της δέσμευσής μας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των αξιών της συνύπαρξης και της ανεκτικότητας» σημειώνουν οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, επισημαίνοντας πως οι λύκοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης, διαδραματίζοντας ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, και η επιστροφή του λύκου σε μέρη τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρώπης όπου το είδος είχε προηγουμένως εξαφανιστεί αποτελεί σημαντική επιτυχία διατήρησης που δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την διατήρηση του καθεστώτος προστασίας του λύκου, οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, εκτός από την επιστολή τους προς την ελληνική κυβέρνηση, συνυπογράφουν αντίστοιχη επιστολή διεθνών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και καλούν τους πολίτες να συμμετάσχουν στην σχετική διαδικτυακή καμπάνια συλλογής υπογραφών μέσω της πλατφόρμας Avaaz.

Οι συνυπογράφουσες Περιβαλλοντικές Οργανώσεις:

1. ΑΝΙΜΑ

2. ΑΡΙΩΝ

3. ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

4. ΑΡΧΕΛΩΝ

5. Δράση για την Άγρια Ζωή

6 .Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

7. Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

8. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης

9. Ελληνικό Δίκτυο «Φίλοι της Φύσης»

10. Εταιρία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης

11. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

12. ΚΑΛΛΙΣΤΩ, Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση

13. Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης

14. i-Sea

15. Greenpeace

16. MEDASSET

17. MedINA

18. Mom

19. The Green Tank

20. WWF Ελλάς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.