Ένας πιγκουίνος φυγάς στην Ιαπωνία, βρέθηκε σώος και ασφαλής δύο εβδομάδες, αφότου το έσκασε και κολυμπούσε για πολλά χιλιόμετρα σε μια προσπάθεια που αυτός που τον φροντίζει περιέγραψε ως πραγματικό θαύμα.

Η Pen-chan, ένας θηλυκός πιγκουίνος του Ακρωτηρίου που γεννήθηκε και μεγάλωσε «αιχμάλωτη», που ποτέ δεν είχε κολυμπήσει στην ανοιχτή θάλασσα ούτε είχε φροντίσει τον εαυτό της, δραπέτευσε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην κεντρική περιοχή Aichi στις 25 Αυγούστου.

Αυτός που τη φροντίζει, ο Ryosuke Imai, δήλωσε, όπως μεταδίδει η The Guardian, ότι μια ομάδα άρχισε αμέσως να σαρώνει την περιοχή, αλλά ένας ισχυρός τυφώνας που έφερε βροχές ρεκόρ σε όλη την Ιαπωνία εμπόδισε την έρευνα.

Δεδομένης της έλλειψης προετοιμασίας της Pen-chan για τη ζωή στην άγρια ​​φύση, η ομάδα πίστευε ότι δεν θα έφτανε πολύ μακριά ούτε θα επιζούσε για περισσότερο από μια εβδομάδα.

Ωστόσο, στις 8 Σεπτεμβρίου, ο Imai έλαβε πληροφορίες ότι η πιγκουινίνα είχε εντοπιστεί ευτυχώς να σκάει στο νερό σε μια παραλία 30 μίλια (45 χιλιόμετρα) μακριά.

«Νόμιζα ότι θα ήταν εξαντλημένη, αλλά κολυμπούσε ως συνήθως», είπε ο Imai μετά τη σύλληψη του ζώου. «Ξεπέρασε κάθε προσδοκία… Είναι ένα θαύμα».

Είπε ότι η Pen-chan, η οποία είναι έξι ετών, πρέπει να έτρωγε ψάρια και καβούρια που έπιανε η ίδια.

«Νομίζω ότι έφτασε εκεί σταματώντας σε διάφορα μέρη για διάλειμμα, αλλά είναι ακόμα απίστευτο», είπε. «Έχασε λίγο βάρος, αλλά τα πάει περίφημα».

Πηγή: skai.gr

