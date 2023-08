Στη σκιά των καταστροφικών πυρκαγιών στην Ελλάδα και άλλες χώρες η ESA επανενεργοποιεί τον Παγκόσμιο Άτλα Πυρκαγιών - Τι δείχνει

Στη σκιά των καταστροφικών πυρκαγιών στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Αλγερία, την Τυνησία και τον Καναδά, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) ενεργοποιεί μια αναβαθμισμένη έκδοση του Παγκόσμιου 'Ατλαντα Πυρκαγιών, που παρέχει λεπτομερή ανάλυση των πυρκαγιών σε όλο τον κόσμο.

Ο Παγκόσμιος 'Ατλας Πυρκαγιών (World Fire Atlas) προσφέρει μια εικόνα της κατανομής των πυρκαγιών τόσο σε εθνική, όσο και σε παγκόσμια κλίμακα. Μέσω διαδραστικού πίνακα, οι χρήστες μπορούν να συγκρίνουν τη συχνότητα των πυρκαγιών μεταξύ των χωρών, καθώς και να αναλύσουν την εξέλιξη των πυρκαγιών με την πάροδο του χρόνου. Ο 'Ατλας χρησιμοποιεί νυχτερινά δεδομένα από το ραδιόμετρο θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας και της ξηράς (SLSTR) του δορυφόρου Copernicus Sentinel-3A. Λειτουργώντας σαν ένα θερμόμετρο στον ουρανό, ο αισθητήρας μετρά τη θερμική υπέρυθρη ακτινοβολία για να λάβει τη θερμοκρασία των χερσαίων επιφανειών της Γης, η οποία χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των πυρκαγιών. Ακόμα και αν ο 'Ατλας δεν μπορεί να εντοπίσει όλες τις πυρκαγιές, λόγω περιορισμών του δορυφόρου και της κάλυψης από σύννεφα, είναι στατιστικά αντιπροσωπευτικός από μήνα σε μήνα και από έτος σε έτος.

