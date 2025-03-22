Συσκότιση για καλό σκοπό έγινε στην πρωτεύουσα από τις 8.30 έως τις 9.30 το βράδυ που συμμετείχε στην παγκόσμια πρωτοβουλία «Ώρα της Γης».

Η Αθήνα έσβησε τα φώτα στα εμβληματικά της κτίρια αλλά και στην Ακρόπολη, βάζοντας το λιθαράκι της στην προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική κρίση.



Στη δράση συμμετείχε και ο δήμος Αθηναίων σβήνοντας τα φώτα στο δημαρχιακό μέγαρο στην πλατεία Κοτζιά, το δημαρχείο της οδού Λιοσίων, το δημαρχείο της οδού Πατησίων, την Τεχνόπολη, τη δημοτική αγορά Κυψέλης, το μουσείο Μαρία Κάλλας και την εστία των Αθηνών του κέντρου υποδοχής και αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων.

Πηγή: skai.gr

