Για άλλη μια χρονιά η Ελλάδα συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία «Ώρα της Γης» ενθαρρύνοντας εκατομμύρια πολίτες, οργανισμούς και επιχειρήσεις να σβήσουν τα φώτα τους για μία ώρα, στέλνοντας έτσι ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και της δράσης για το κλίμα. Φέτος, η δράση πραγματοποιείται σήμερα Σάββατο 22 Μαρτίου, από τις 20:30 έως τις 21:30 το βράδυ.

Η εκστρατεία, που ξεκίνησε το 2007 από την Αυστραλία και πλέον έχει παγκόσμιο αντίκτυπο, καλεί τους συμμετέχοντες να «πατήσουν παύση» στις δραστηριότητές τους, να σβήσουν τα φώτα και να αφιερώσουν λίγο χρόνο στον πλανήτη σύμφωνα με την ertnews. Το σύνθημα της φετινής χρονιάς, όπως κάθε χρόνο, είναι απλό αλλά δυνατό: «Μία ώρα για τη Γη».

#EarthHour – an hour dedicated to mother Earth 🌏



Imagine the impact of a global collective effort of switching off lights for an hour – reduced energy consumption, reduced emissions and a brighter future.



Let's switch off all non-essential lights from 8.30 PM to 9.30 PM today… pic.twitter.com/gB2bpyMFLs — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) March 22, 2025

Η ελληνική συμμετοχή είναι κάθε χρόνο έντονη, με δήμους, φορείς και απλούς πολίτες να ενώνουν τις δυνάμεις τους. Για το 2025, το WWF Ελλάς αφιερώνει την «Ώρα της Γης» στη θάλασσα, επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο που έχει για τη χώρα μας, τόσο οικολογικά όσο και πολιτισμικά. Η ανάγκη προστασίας της θαλάσσιας ζωής, από τις φάλαινες μέχρι τις χελώνες Caretta caretta και τις μεσογειακές φώκιες, βρίσκεται στο επίκεντρο της καμπάνιας.

Παρότι η πράξη του να σβήσουμε τα φώτα είναι καθαρά συμβολική, στόχος είναι να προκαλέσει σκέψη και ευαισθητοποίηση. Η «Ώρα της Γης» δεν είναι απλώς μια ώρα χωρίς φώτα, αλλά μια ευκαιρία να αναλογιστούμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε καθημερινά για το περιβάλλον.

Ο Δήμος Αθηναίων σβήνει σήμερα τα φώτα σε 7 κτίρια για την Ώρα της Γης

Ο Δήμος Αθηναίων συντονίζεται σήμερα Σάββατο 22 Μαρτίου 2025, με την «Ώρα της Γης», από τις 20.30 έως τις 21.30.

Στέλνει μήνυμα ευαισθητοποίησης για την υπερθέρμανση του πλανήτη, σβήνοντας τα φώτα στο Δημαρχιακό Μέγαρο στην πλατεία Κοτζιά, το Δημαρχείο της οδού Λιοσίων, το Δημαρχείο της οδού Πατησίων, την Τεχνόπολη, τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, το Μουσείο Μαρία Κάλλας και την Εστία των Αθηνών του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων.

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους κατοίκους της Αθήνας να συμμετάσχουν στη συμβολική πρωτοβουλία και να σβήσουν τα φώτα στα σπίτια τους, για μια ώρα από τις 20.30, στέλνοντας το δικό τους ηχηρό μήνυμα για την προστασία του πλανήτη, και ενώνοντας τη φωνή τους με εκατομμύρια πολίτες από περισσότερες από 180 χώρες παγκοσμίως.

Η φετινή «Ώρα της Γης» στην Ελλάδα είναι αφιερωμένη στη θάλασσα, η οποία είναι άμεσα συνυφασμένη με την ποιότητα της ζωής μας και την ύπαρξη χιλιάδων πλασμάτων.

Πηγή: skai.gr

