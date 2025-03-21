Είναι φορές που η πραγματικότητα ξεπερνά κάθε φαντασία... Η φύση κρύβει ακόμη και σήμερα τόσα μυστικά, που ο άνθρωπος ενδεχομένως να μην προλάβει να τα εξηγήσει όλα, πριν ο ίδιος εξαφανιστεί ως είδος.

Εικονολήπτης κατέγραψε μία κυριολεκτικά μοναδική εικόνα στις ακτές της Νέας Ζηλανδίας.

Ένα χταπόδι Maori, πήδηξε στην πλάτη ενός καρχαρία στον κόλπο Hauraki και έκανε... βόλτες στον ωκεανό.

Οι εικόνες καταγράφηκαν τον Δεκέμβριο του 2023 και αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης από ειδική ομάδα του Πανεπιστημίου του Ώκλαντ.

Τα χταπόδια Maori είναι τα μεγαλύτερα σε μέγεθος στο νότιο ημισφαίριο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το χταπόδι κάθεται αναπαυτικά στην πλάτη του μεγάλου καρχαρία, ο οποίος κολυμπά χαλαρά πολύ κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας.

Δείτε το εκπληκτικό βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.