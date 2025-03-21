Ο Δήμος Αθηναίων συντονίζεται αύριο Σάββατο 22 Μαρτίου 2025, με την «Ώρα της Γης», από τις 20.30 έως τις 21.30.

Στέλνει μήνυμα ευαισθητοποίησης για την υπερθέρμανση του πλανήτη, σβήνοντας τα φώτα στο Δημαρχιακό Μέγαρο στην πλατεία Κοτζιά, το Δημαρχείο της οδού Λιοσίων, το Δημαρχείο της οδού Πατησίων, την Τεχνόπολη, τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, το Μουσείο Μαρία Κάλλας και την Εστία των Αθηνών του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων.

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους κατοίκους της Αθήνας να συμμετάσχουν στη συμβολική πρωτοβουλία και να σβήσουν τα φώτα στα σπίτια τους, για μια ώρα από τις 20.30, στέλνοντας το δικό τους ηχηρό μήνυμα για την προστασία του πλανήτη, και ενώνοντας τη φωνή τους με εκατομμύρια πολίτες από περισσότερες από 180 χώρες παγκοσμίως.

Η φετινή «Ώρα της Γης» στην Ελλάδα είναι αφιερωμένη στη θάλασσα, η οποία είναι άμεσα συνυφασμένη με την ποιότητα της ζωής μας και την ύπαρξη χιλιάδων πλασμάτων.

